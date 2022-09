Самородки Алтая: дизайнер русской народной одежды Галина Бурова и руководитель хора Валентина Шашков

У нас в гостях гости из села Солоновка Алтайского края дизайнер русской народной одежды Галина Бурова, руководитель хора Валентина Шашкова:

– Галина, как и почему к вам пришло желание углубленно изучать народную русскую культуру?

Галина Бурова: Увлечение народной русской культурой началось с изготовления обереговой куклы в 2006 году, которая называется кормилка или рванка.

Эту куколку нашли в каком-то журнале и сделали с женщинами на наших посиделках. Мне было больше 30 лет, и у меня было 3 маленьких ребенка. Наша семья всегда активно участвовала в деятельности общественной организации «Молодая семья». Сами шили народную одежду сначала своим детям, потом себе. Сами придумывали номера самодеятельности и выступали в рамках городских праздников.

Дальше-больше, все слои нашей культуры начали подниматься и приходить в мою жизнь сплошным информационным потоком. Увлечение ручной вышивкой мне передалось от моей мамы, она расшивала постельное белье, украшала платье в молодости. Сначала я изучала процесс изготовления традиционных народных кукол, освоила больше 40 кукол, изготавливала для своего дома, смотрела, как они способны менять восприятие жизни. Это здорово,когда в твоих руках рождается новый образ, автором являешься ты. Некоторым моим куклам уже по 15 лет, они уже часть моей жизни, я могу передавать их по наследству.

Дальше началось увлечение создавания народных славянских костюмов. Я выписала несколько исторических музейных книг с фото костюмов 19 века, схемы вышивки на мужских и женских рубахах, сарафанах. Много изучала построение выкроек в старинной одежде, выкраивала, шила образцы, пыталась понять, зачем нужен именно такой покрой.

Ткачество поясов на сволочке и на бердо меня очень увлекло. Перебрала много схем,соткала несколько поясов. Это творчество интересно тем, как будто проживаешь часть жизни из прошлого, какого-то правдивого времени. В каждом узоре зашифровано обращение к своим звездным истокам.

Мы с семьей сейчас живем в деревне, мое увлечение помогает мне справляться с некоей отдаленностью от социума, идеи приходят во время общения с такими же увлеченными людьми на фестивалях, различных сельских мероприятиях. Когда я выставляю свои изделия, люди видят и у меня появляются заказы на изготовление нарядов.

Для изготовления народных костюмов использую только натуральные ткани. Льняная, хлопковая, крапивная, конопляная ткань. Оформляю ручной вышивкой, натуральными льняными или х/б кружевами, деревянными бусинами. Для изготовления шейных или головных украшений использую бисер. Сейчас стало дорогим удовольствием натуральные ткани, поэтому изредка я приобретаю ткани советского производства, еще из 80-х годов.

– Вы живете в отдаленном месте нашей страны, как Вас могут найти такие же увлеченные люди?

Галина Бурова: Я живу в Алтайском крае, село Солоновка. Так как село отдаленное, я не могу часто общаться с такими же увлеченными людьми, создается трудность в сотрудничестве, поэтомуя создала Интернет-магазин на странице в контакте «Светогорье на Алтае».

– Галина, продолжите, пожалуйста, фразу «Мое творчерство для меня — это…»

Галина Бурова: Мое творчество для меня — это отдушина для моей души, где мне хорошо. Мне не хватает реализованности и востребованности в нашем мире, к сожалению, не много людей интересуются этой темой. Сейчас в моих планах идея создания такой одежды,чтобы можно было соединить народную одежду и современную жизнь. Моя одежда будет расчитана на женщин за 40+. Иногда хочется создавать что-то сказочно красивое, совершенно оторваное от жизни.

Моя мечта — это минимастерская, оборудованная техникой для производства красивых нарядов и предметов домашнего обихода в виде лоскутных одеял, салфеток и др. Своим творчеством я хочу показать красоту нашей русской культуры, чтобы мы начали себя уважать и ценить.

– Теперь поговорим о музыке. Валентина, вы руководитель хора в с. Солоновка. Выступал Ваш коллектив в традиционных русских нарядах, но песни были подобраны, так скажем, осовремененные. Это специально такой ход, чтобы привлечь внимание молодежи к традиционной русской культуре? Зрители в зале Вам действительно рукоплескали, особенно, когда хор исполнил «Петрунька» под ритм легендарной песни We will Rock You группы Queen. И конечно, игра на баяне хрупкой женщины производит сильное впечатление! Вы держали внимание всех в зале!

Валентина Шашкова: Спасибо. Идея исполнить песню на новый лад принадлежала дочери Галины Буровой, да, Галина помимо того, что хорошо шьет, еще и замечательно поет в нашем хоре. И поет вместе с дочкой. Идея исполнить «Петруньку» с чередующимися двумя притопами и прихлопом принадлежит как раз девочке. Этот ритм исполняется на трибунах во время большинства соревнований, и знаком каждому спортсмену и больщикам, а я за спортивный дух! И готова к экспериментам. Сами видите, зрителям «Яблочного подворья» тоже понравилось.

У нас вообще село Солоновка спортивное, ассоциируется у туристов с парапланерным спортом на Алтае. Это очень красивое зрелище! Также регулярно проходят спортивные праздники. В одном из них «Солоновский серпантин» я заняла второе место по трейлранингу в своей возрастной группе. Бежали на гору Толстуха в Солоновке.

– Значит, ведете активный образ жизни! Молодцы. Можно сделать девиз «Село Солоновка — за активное и жизнерадостное долголетие!»

Валентина Шашкова: Я живу в селе Солоновка Смоленского района Алтайского края больше двух лет. Есть прекрасная возможность общения в хоре и на концертах, творческих вечерах. Есть в Солоновке солисты, танцоры, они же мастера в разных областях творчества. Есть у нас содружество семей Светогорье. Наш хор носит это же имя.

Начинали мы коллективом в несколько человек. Голоса нужно было собирать вместе, опыта в хоре у женщин было мало, некоторые вообще не пели. Одна хористка мне сказала, что объявила своей маме: «Меня взяли в хор без прослушивания». Постепенно выстраивали. Унисон, потом и двухголосие на работали. Сейчас полегче. Прибавились люди с большим опытом в пении.

Сейчас мы уже участвуем в многочисленных концертах на праздниках, фестивалях. Встречались с казачьими ансамблями для совместного творчества, обмена опытом. Выезжаем по приглашению. О нас сняты сюжеты телевидением Алтая. О нас говорили в новостях, брали интервью. Награды в виде грамот получали.

Моя мечта петь как можно большим количеством людей разных возрастов. Песню в массы! Я мечтала создать женский клуб. Хор-это что-то подобие женского клуба.

Готовились к выступлению на концерте, к Дню села. Неожиданно решили исполнить песню «Родина» Трофимова, которая была ещё «сырая», до которой руки не доходили. Но желание исполнить полюбившуюся песню победило. Одной из хористок пришла в голову идея пригласить к нам в проект мужчину, который, как оказалось, поет эту песню. Забавно вспоминать наши две всего лишь совместные репетиции, на которых истина рождалась быстро, с трудностями, в споре.

Поэтому иногда с нами мужчины поют. Приглашаем мужчин в хор! В планах проводить квартирники, участвовать в других проектах села. Также в планах совершенствование всценодвижении, поездки с выступлениями, увеличение состава.

Пока бытовая неустроенность отвлекает. Но без творчества нет интересной, наполненной жизни. Сейчас благо, что есть интернет, ищем понравившиеся песни. Что-то из своих запасов беру. Трудности в том, что пока репетируем, где придется. То в местном кафе «Клубок», то у меня дома, то еще у кого-нибудь, то в Любограде, где проходят фестивали и другие культурно-туристические события. Это комплекс на берегу реки Песчаной в Солоновке.

– Валентина, в с. Солоновка Вы всего 2 года и успели так много сделать для развития села. А сами откуда родом?

Валентина Шашкова: Моя малая родина -посёлок Зауральный Оренбургского р-на, Оренбургской области. Я там родилась и жила всю жизнь до переезда на Алтай. Жила еще год в с. Ибрагимово, рядом с Кувандыком, проходила практику в школе и детском саду. Моя малая родина — это степи, речка Каргалка, река Урал в 4 километрах от посёлка. Есть написала стихотворение на эту тему.

В степном краю мне посчастливилось родиться,

Где ковыли и запах горьких трав,

Где вьюга по ночам зимой клубится

И тишина задумчивых дубрав,

Журчание воды в родной речушке,

И пенье птиц,

И всадник на коне,

И отдаленный звук лесной кукушки -

Здесь все в восторг

Приводит душу мне!

Пою я с детства. Рано проявился музыкальный слух и чистый голос. Музыкально одарены все в семье, где я родилась. Отец был баянистом, хорошо пел. У мамы был очень красивый голос-сопрано. Она была щедро одарена природой многими талантами. «Моя мама боевая, ну, а я тогда в кого ж?». Это слова из частушки.

Я окончила музыкально-педагогическое училище в 1976 году. С тех пор работала учителем музыки, музыкальным воспитателем в детсаде, худ. руководителем в Доме культуры. Всегда создавала хоры и руководила ими. Работала с вокалистами. Вела кружки различные по доп. образованию. Очень много концертировала со своими коллективами. Просто пела, без руководства, в своих коллективах, хоре, ансамблях. Всегда в художественной самодеятельности. И как солистка тоже. Петь всегда любила, хотя увлечений было много. На баяне играю с 1972 года. Папа был очень рад, что одна из дочерей продолжила его увлечение. На общественных и семейных праздниках, бывало, заменяла папу.

– Валентина, продолжите, пожалуйста, фразу «Мое творчерство для меня — это…»

Валентина Шашкова: Мое творчество для меня — это способ самовыражения, объединение творческих людей для радости, удовольствия, дарения миру красоты,вдохновения, радости общения. В свои 65 начала участвовать в файер шоу. Мечтаю путешествовать. Мечтаю отремонтировать теннисный зал в моем доме, где можно репетировать, заниматься танцами, теннисом, проводить собрания, творческие вечера. Мечтаю войти в баланс с окружающим миром. Своим творчеством я хочу сказать миру: красота и радость в любых проявлениях прекрасна. Она дарит мир душам, тепло и счастье быть вместе.

Беседовала Дарья ГОРДЕЕВА

