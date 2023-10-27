Российская модель, актриса и телеведущая Анастасия Барашкова и популярный музыкант DJ GROOVE представили слушателям яркую совместную работу: «Клён» — ремейк одноименной советской песни, исполненной ВИА «Синяя птица» практически полвека назад и старшей настоящим музыкальным шедевром того времени.

Трогательная композиция, которую в 70-е годы знала и пела вся страна, обрела вторую жизнь в коллаборации современных артистов. Песня хоть и зазвучала свежо и по-новому спустя 50 лет, но всё же не потеряла своего главного смысла — нужно беречь любовь и наслаждаться минутами, проведенными рядом с дорогим сердцу человеком, пока эти бесценные моменты не стали болезненными воспоминаниями.

Новая версия народного шлягера «Клен» в исполнении Анастасии Барашковой и DJ GROOVE мысленно возвращает слушателя в счастливые мгновения прошлого, создает неповторимый вайб и навевает чувство приятной ностальгии по давно ушедшим годам — то, что нужно для романтического настроения этой холодной осенью:

«Там, где клен шумит над речной волной,

Говорили мы о любви с тобой.

Опустел тот клен, в поле бродит мгла,

А любовь, как сон, стороной прошла…»

Радует, что услышать этот восхитительный хит теперь можно не только на поцарапанной виниловой пластинке, как это было в советские годы: новый трек «Клен» от Анастасии Барашковой и DJ GROOVE уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках страны.

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