Александр Балыков: «Хочется, чтобы люди становились добрее, и наша музыка способствует этому»

Александр Балыков — продюсер, автор и лидер группы ViVA, собравший сильнейших вокалистов страны. О создании хитов, за которыми стоит смысл, о подготовке к юбилейному туру и о самой неожиданной критике, которая обернулась высшей похвалой — в нашем интервью.

— Александр, расскажите, как вы выбираете композиции для своего репертуара? Какие критерии для вас важны?

— Репертуар группы ViVA в момент основания состоял из известных оперных арий, классических произведений, композиций из мюзиклов, русских народных песен и популярных хитов советской, российской и зарубежной эстрады. У нас не было своих песен, мы выбирали то, что больше отражало наш дух и, не будем скрывать, подходило нашим голосам.

Прошло 10 лет. Сегодня у нас уже сотни хитов, которые звучат по всей стране и любимы публикой. Это и наши авторские песни, и наши каверы, в которые мы вдохнули частичку своей личности — они зазвучали по-новому и получили вторую жизнь. Это те песни, которые мы искренне любим. Иногда проводим не один час с коллективом, обсуждая, как именно мы сможем преобразить эту музыку, чтобы наполнить её нашим уникальным звучанием и нашими эмоциями.

Самое главное для нас — красивая мелодия и смысл, который мы хотели бы донести нашим зрителям. А вопрос, написана ли песня специально под нас или является известным хитом, вдохновляющим на кавер, обычно не имеет значения.

Мы не обращаем внимания на биты, на легкость, на модные словосочетания. Нам интересна глубина. Хочется петь о чем-то, в чем есть смысл и содержание. А если этот смысл еще и оформлен в красивую гармонию и мелодию, то мы сразу чувствуем: эта песня — наша.

— Расскажите о каждом участнике группы. Что объединяет вас помимо музыки?

— Сложно будет коротко рассказать о всём нашем многогранном коллективе.

Михаил Давыдов — человек, объездивший множество оперных театров, исполняя партии для баритона и баса. Профессионал с большой буквы, надежный товарищ, который обожает музыку и сцену. Кроме того, именно Михаил — музыкальный руководитель нашей группы. Все красивые многоголосия, которые звучат в наших песнях, — это его заслуга.

Филипп Черкасов — непревзойденный исполнитель романсов. Это не моя оценочная характеристика, Филипп получил Гран-при международного конкурса «Романсиада». Его драматический тенор покорил не одну оперную сцену страны. К тому же он обладает прекрасным талантом режиссера и хореографа — именно в ГИТИСе он получил эти навыки. Поэтому он у нас также ставит все концертные номера. И, скажу по секрету, он же будет режиссером нашего концерта в Концертном зале «Москва», который пройдет 12 марта.

Николай Тимохин покоряет зрителей уникальным тембром. Как только он начинает петь лирическую композицию, от его исполнения невозможно оторваться. Это его главный конек. Пожалуй, он один из немногих артистов на нашей эстраде, кому не нужны спецэффекты, танцоры или декорации. Он завладевает вниманием зрителя исключительно мощью своего голоса.

Станислав Мошкин — воплощение рока в нашем коллективе. Он очень любит рок-музыку, даже преподает рок-вокал. Его талант добавляет нашему звучанию экспрессии и драйва. За это его тоже очень любит публика.

Ну и, собственно, я сам — Александр Балыков. Я продюсер и основатель коллектива, а также автор большей части наших собственных композиций. За моими плечами — сотни спектаклей в мюзиклах, множество телевизионных проектов и конкурсов. Этот опыт позволяет мне четко понимать, как продвигать группу, как сделать ее популярной во всей стране. Ведь все мы, артисты, мечтаем, чтобы зрители во всех городах любили наше творчество, трепетно к нему относились и посещали наши концерты.

Объединяет нас то, что мы — большие профессионалы и обожаем музыку. Мы неплохие люди, считаем друг друга надежными товарищами. В основе нашего коллектива лежат уважение и взаимопонимание. Это то, что нас скрепляет.

— Видел фрагменты концертов, они у вас всегда очень тёплые по атмосфере, и видно, что вы подходите к мелочам с невероятной отдачей. Как проходит подготовка к концертам?

— Подготовка к концерту начинается с идеи. Мы задаём себе вопрос: о чём бы мы хотели на этом концерте поговорить с нашими зрителями? Я придумываю концепцию: будет ли это рассказ о творчестве группы сквозь годы, или придёт идея создать историю о поэтах, или что-то ещё.

Выбрав общее содержательное направление концерта, мы составляем репертуар. Мы убеждены, что каждый концерт должен быть как спектакль, как маленькая жизнь. За два часа зрители вместе с нами должны испытать весь спектр эмоций: и радость, и счастье, и эйфорию. Должны успеть поплакать, поностальгировать и тут же повеселиться, и подурачиться.

Все эмоции, которые человек испытывает на протяжении жизни, мы стараемся прожить на сцене и дать почувствовать их зрителю. Именно за это, мне кажется, люди выбирают посещать наши концерты вновь и вновь.

— У вас начался большой юбилейный тур по городам России. На 2026 год у вас расписано уже всё до конца года, чему можно только позавидовать. Сколько городов вы уже посетили в рамках тура в этом году? Есть ли места, куда хотелось бы вернуться снова?

— В этом году мы посетили уже больше 20 городов. Пока что наш тур начинается очень размеренно и спокойно. Самое сложное ждёт нас в 2026 году, где практически каждый день мы будем встречаться в новом городе. Мы уже выступали в подобном формате и поэтому начинаем моральную подготовку. Мы знаем, насколько это непросто: ночевать в самолётах, спать в купе поезда, на следующий день давать концерт в другом городе и тут же опять отправляться в дорогу. Это сложная история, но наша задача — порадовать зрителей во всех уголках нашей страны.

Конечно, возвращаться в первую очередь хочется в те города, которые чем-то запомнились. И чаще всего места запоминаются своими людьми. За годы работы у нас уже появилось много друзей, товарищей среди организаторов, с кем мы стали по-настоящему близки. Киров, Барнаул, Новосибирск, Красноярск, Обнинск, Владимир, Калининград — эти города, да и ряд других, ассоциируются уже не только с рабочими отношениями. Там нас ждут настоящие друзья. Нам всегда особенно приятно туда приезжать: это и тёплые посиделки, и разговоры по душам.

Там и зритель часто нас встречает более ярко, потому что в этих городах организаторы с особой любовью рекламируют наши концерты. Атмосфера в этих городах по-настоящему особенная.

— В вашей карьере бывали ли ситуации, когда зрители удивляли вас своей реакцией или поведением?

— Однажды в Кемеровской области был такой случай. Посреди концерта, на третьей песне, женщина демонстративно встала, подошла прямо к сцене. Так четко у меня отпечатался в глазах этот образ. Взрослая дама, в очках, прищурилась на нас, посмотрела… потом так же демонстративно прошла через весь первый ряд, вышла и хлопнула дверью. Концерт, конечно, продолжился. А потом организаторы нам рассказали, что она, пока мы пели, устроила скандал — кричала, что мы поем под фанеру, и отказывалась смотреть шоу, требовала вернуть деньги за билеты.

И знаете, для нас это оказался самый лучший комплимент. На наших концертах мы всегда поем вживую, об этом знают все наши поклонники. Да и звук не позволяет в этом усомниться. Такое подозрение даже вызвало недоумение: мы же постоянно разговариваем со зрителями, меняем в песнях слова, импровизируем, дурачимся — сразу видно, что это не фонограмма. Но если уж кто-то так подумал… значит, мы поем настолько хорошо, что кто-то не может поверить, будто это возможно в живом исполнении.

— Чем увлекаетесь кроме музыки? Удается ли находить свободное время для отдыха?

— Кроме самой музыки, я увлекаюсь продюсированием группы ViVA — а это целый комплекс задач: административная и директорская работа, множество серьезных проектов, которые нужно вести. Еще я пишу стихи. Но если отойти от творческой деятельности, я обожаю парашютный спорт. Не поверите, но скоро у меня должен быть уже 200-й прыжок.

Конечно, у каждого из солистов тоже есть свои увлечения. Но, наверное, главное хобби для всех нас — это проводить время дома, с семьей, потому что когда мы в длительных гастролях, мы очень скучаем по родным.

— Есть ли мечта, которую вы пока не осуществили, но планируете реализовать в ближайшее время?

— Я же артист и продюсер. Конечно, я, как и весь наш коллектив, мечтаю, чтобы группа ViVA стала самой популярной группой в России. Чтобы наши песни, которые несут добро и радость, звучали в каждом уголке нашей страны, а концерты соответствовали шоу мирового уровня. А ещё хочется, чтобы люди становились добрее. И надеемся, что наша музыка вносит свой вклад в достижение этой большой мечты.

