Georgy Subrosa: «Мыслю по-разному на разных языках»

Georgy Subrosa – новый музыкальный артист, автор-исполнитель, на творческом пути которого уже прозвучали песни на русском и английском языках, а сейчас выходит новый трек на грузинском. Поговорили с Георгием о его музыкальной истории, интересу к психологии и о том, как родилось сочетание трех разных языков в его песнях.

— Добрый день, Георгий! Расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш музыкальный путь? Музыка была с вами всю жизнь или это новое дело для вас?

— Музыка в жизни была с детства в родном городе Тбилиси и с 15 лет я начал играть на гитаре. А в 17 лет написал первую песню, от которой все были в шоке, так как никто не ожидал, что я смогу выдать такое. Учили меня играть мои друзья и не было особо знания гармонии, просто мне нравились сочетания аккордов на гитаре. Мы с моим другом много репетировали: он на фортепиано, я на гитаре. Играли Цоя и так как друг учился в музыкальном училище на скрипке, легко разбирал популярные песни, которые мы потом вместе репетировали. Потом я поступил в университет в Москве и там у меня появилась первая группа, которая распалась после первого же концерта. После окончания была еще одна группа, состоящая из друзей и об этой группе можно будет как-нибудь написать мемуары. Потом был электронный проект с другом до того момента, как друг не уехал домой. И после этого был еще один электронный проект с вокалисткой и басистом. В общем, история длинная и интересная и всегда заканчивалась ничем. Поэтому я решил заняться сольной карьерой.

— Как вы пришли к созданию собственного проекта и выпуску песен? Почему решились именно сейчас?

— У меня всегда было недостаточно знаний и навыков пользования инструментом. Но была наслушанность и чувство стиля, поэтому я просто пошел и начал заниматься с преподавателями, чтобы поставить базу, а именно грамотно использовать гармонию и инструменты. И несмотря на то, что мне никогда эта нехватка знаний не мешала писать свои мелодии и тексты, я решил углубиться в музыкальную теорию и владение инструментом. Вдохновение было со мной всегда, а теперь еще знания, что дает мне свободу действий.

— Вы пишете песни на разных языках: грузинском, английском, русском. Как выбираете язык для новой песни? Как каждый из языков помогает вам передавать эмоции? Есть ли разница в творческом подходе, когда вы пишете песни на разных языках?

— Так как я мыслю по-разному на разных языках, то и чувствую я по-разному. Получается, то, что у меня наболело на грузинском, я буду петь на грузинском. Где мне комфортнее придумать мелодию со словами на английском, я сразу использую английский. А вот на русском я давно не сочинял и для меня это был челлендж. А вообще я люблю челленджи, постоянно ввязываюсь во всякие авантюры.

— Почему в своем творчестве вы решили сделать акцент на психологии человеческих отношений?

— Через творчество легче понять душу, и соответственно психология – это наука о душе и поэтому они взаимосвязаны. Психологией я начал интересоваться после Достоевского еще в школе, когда начали зарождаться вопросы о смыслах. Но это было менее философское стремление, а больше практическое отношение к жизни: «Почему мы поступаем так как мы поступаем?»

— Сейчас у вас выходит новый трек Sibnele. Расскажите немного о нем. Какую историю или послание вы хотите донести? Кому песня будет особенно близка?

— Песня Sibnele родилась после написания мной бас-партии, которая является примером фанкового классического звучания баса. И мне захотелось устроить небольшое путешествие в глубины сознания. Поэтому песня ведет метафорой в темный лес, чтобы открыть глаза на правду, которую мы так любим прятать от самих себя, а затем прочувствовать, насколько прекрасна жизнь внутри, справиться со страхом, расправить крылья и парить. Это то, чего просит душа человека, она просит, чтоб ее услышали. Вообще фанк редко бывает лиричным и душевным, но мне нравится экспериментировать, главное, чтоб трогало.

— Какие у вас творческие планы на ближайшее время?

— В очереди стоят еще три трека, так что все только начинается! Посмотрим, куда нас все это приведет! Очень интересно!

Беседовала Анастасия ЛИТВИНА