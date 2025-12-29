Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойИнтервьюGeorgy Subrosa: «Мыслю по-разному на разных языках»

Georgy Subrosa: «Мыслю по-разному на разных языках»

T1
By T1
144
Georgy Subrosa
Фото: Татьяна Митченкова

Georgy Subrosa – новый музыкальный артист, автор-исполнитель, на творческом пути которого уже прозвучали песни на русском и английском языках, а сейчас выходит новый трек на грузинском. Поговорили с Георгием о его музыкальной истории, интересу к психологии и о том, как родилось сочетание трех разных языков в его песнях.

— Добрый день, Георгий! Расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш музыкальный путь? Музыка была с вами всю жизнь или это новое дело для вас?

— Музыка в жизни была с детства в родном городе Тбилиси и с 15 лет я начал играть на гитаре. А в 17 лет написал первую песню, от которой все были в шоке, так как никто не ожидал, что я смогу выдать такое. Учили меня играть мои друзья и не было особо знания гармонии, просто мне нравились сочетания аккордов на гитаре. Мы с моим другом много репетировали: он на фортепиано, я на гитаре. Играли Цоя и так как друг учился в музыкальном училище на скрипке, легко разбирал популярные песни, которые мы потом вместе репетировали. Потом я поступил в университет в Москве и там у меня появилась первая группа, которая распалась после первого же концерта. После окончания была еще одна группа, состоящая из друзей и об этой группе можно будет как-нибудь написать мемуары. Потом был электронный проект с другом до того момента, как друг не уехал домой. И после этого был еще один электронный проект с вокалисткой и басистом. В общем, история длинная и интересная и всегда заканчивалась ничем. Поэтому я решил заняться сольной карьерой.

— Как вы пришли к созданию собственного проекта и выпуску песен? Почему решились именно сейчас?

— У меня всегда было недостаточно знаний и навыков пользования инструментом. Но была наслушанность и чувство стиля, поэтому я просто пошел и начал заниматься с преподавателями, чтобы поставить базу, а именно грамотно использовать гармонию и инструменты. И несмотря на то, что мне никогда эта нехватка знаний не мешала писать свои мелодии и тексты, я решил углубиться в музыкальную теорию и владение инструментом. Вдохновение было со мной всегда, а теперь еще знания, что дает мне свободу действий.

— Вы пишете песни на разных языках: грузинском, английском, русском. Как выбираете язык для новой песни? Как каждый из языков помогает вам передавать эмоции? Есть ли разница в творческом подходе, когда вы пишете песни на разных языках?

— Так как я мыслю по-разному на разных языках, то и чувствую я по-разному. Получается, то, что у меня наболело на грузинском, я буду петь на грузинском. Где мне комфортнее придумать мелодию со словами на английском, я сразу использую английский. А вот на русском я давно не сочинял и для меня это был челлендж. А вообще я люблю челленджи, постоянно ввязываюсь во всякие авантюры.

— Почему в своем творчестве вы решили сделать акцент на психологии человеческих отношений?

— Через творчество легче понять душу, и соответственно психология – это наука о душе и поэтому они взаимосвязаны. Психологией я начал интересоваться после Достоевского еще в школе, когда начали зарождаться вопросы о смыслах. Но это было менее философское стремление, а больше практическое отношение к жизни: «Почему мы поступаем так как мы поступаем?»

— Сейчас у вас выходит новый трек Sibnele. Расскажите немного о нем. Какую историю или послание вы хотите донести? Кому песня будет особенно близка?

— Песня Sibnele родилась после написания мной бас-партии, которая является примером фанкового классического звучания баса. И мне захотелось устроить небольшое путешествие в глубины сознания. Поэтому песня ведет метафорой в темный лес, чтобы открыть глаза на правду, которую мы так любим прятать от самих себя, а затем прочувствовать, насколько прекрасна жизнь внутри, справиться со страхом, расправить крылья и парить. Это то, чего просит душа человека, она просит, чтоб ее услышали. Вообще фанк редко бывает лиричным и душевным, но мне нравится экспериментировать, главное, чтоб трогало.

— Какие у вас творческие планы на ближайшее время?

— В очереди стоят еще три трека, так что все только начинается! Посмотрим, куда нас все это приведет! Очень интересно!

Беседовала Анастасия ЛИТВИНА

Предыдущая статья
Топ 10 фильмов немого кино по мнению АртМосковии
Следующая статья
Сказку для всей семьи «Маша и Медведи» представили в сети

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru