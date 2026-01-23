Оплата публикаций

Дмитрий Макаров: «Без честности песня живёт совсем мало»

дядя солнышко
Дмитрий Макаров (Дядя Солнышко). Фото из архива музыканта

Музыкант Дмитрий Макаров, сценический псевдоним ДЯДЯ СОЛНЫШКО выпустил альбом «Неясные сны». Этот разговор — о музыке как о выживании и о том, что она может быть не ответом, а вопросом. В интервью мы затронули тему честности в творчестве: почему для артиста важно испытывать и показывать слабости, как музыка помогает пройти через тревогу и превратить её в движущую силу, а не просто в повод для переживаний.

— Дмитрий, здравствуйте! Поздравляем с выходом большой работы! Вы говорите, что альбом одновременно продолжает и ломает линию прошлых работ. Что именно было «сломано» этой пластинкой?

— Спасибо! Наверное, жанровое смешение. Мы попытались состыковать и смешать разные жанры. И в этом винегрете, как мне кажется, немного отразилось наше время.

— Есть ли у вас ощущение, что с каждым релизом вы всё меньше что-то доказываете и всё больше просто свидетельствуете?

— Есть.

— Что для вас сегодня честность в музыке — риск, привычка или необходимость?

— Честность, именно в песенном жанре — это вопрос выживания. Без честности песня живёт совсем мало.

— Вы тревожитесь о мире и о тех, кто его населяет. Музыка — это способ справиться с тревогой или зафиксировать её?

— Наверное справиться, да. Ведь способ справиться со страхом, например, — это только пройти через него. Ну и, создавая песни, авторы почти всегда проходят через свои болевые точки.

— Если слушатель выйдет из «Неясных снов» не с ответами, а с вопросами — это будет для вас удачным исходом?

— Это было бы наилучшим исходом.

— Если бы мы попросили вас выбрать три фразы из текста песен альбома, которые максимально точно могут передать его суть — какие бы вы выбрали?

— В альбоме нет никакой сути, поэтому и нет фраз, которые передают суть.

— В этот альбом вошли песни, написанные за последние два года, верно? То есть он не собирался по какому-то принципу высказывания, а только по хронологии?

— Эти песни были записаны в студии за последние два года. Само же сочинение песен носит хаотичный характер — кусок, написанный 10 лет назад может встать рядом с совсем свежим и так далее.

— Есть ли при этом какое-то количество материала, которое всё же не подошло для альбома и осталось неизданным?

— Есть.

— Что дальше? Сможем ли мы услышать эти песни вживую, или «Дядя Солнышко» — чисто студийный проект?

— Проект пока студийный, но в нашей жизни всё может измениться за один день.

