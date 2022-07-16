Александр Кузовков: «Открытые кинотеатры и фестивали — это хорошая идея для молодых режиссёров выйти к людям»

Короткометражный фильм «Новая мама» (12+) режиссёра Александра Кузовкова стал победителем ежемесячного фестиваля «Short to the point» (Румыния) сразу в нескольких номинациях – «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший монтаж» и

«Лучшая работа художника постановщика». Коротметражка, поставленная по мотивам рассказа писателя Валерия Роньшина также вошла в программу Фестиваля уличного кино, конкурсную программу фестиваля «Adriano International Film Festival» (Италия») и получила приглашение на фестиваль «Киношок». В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа режиссёр Александр Кузовков рассказал о том, как создавалась картина «Новая мама».

«На этот рассказ я натолкнулся в социальных сетях. Это был 2016-й год и после прочтения я сказал: «Надо это снять». На тот момент я только начал пробовать себя в качестве режиссера и снял две истории – «Сила слова. Томас Эдисон» и «Нерожденное поколение», – рассказал Александр Кузовков.

Александр Кузовков считает, что появление «Новой мамы» в афише Фестиваля уличного кино – самого масштабного смотра российского короткометражного кинематографа – прекрасная возможность для команды проекта показать своё произведение людям по всей России. «Мы сейчас находимся на том этапе, где кинотеатры уходят в прошлое, в том виде, в каком они есть. Теряют актуальность. Будущее за стримингами и домашними просмотрами. Второй момент заключается в том, что короткий метр сложно показать в кино, слишком короткий. Открытые кинотеатры и фестивали — это хорошая идея для выхода к людям», – отметил режиссёр в эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа.

По словам Александра Кузовкова, ему сложно сказать, чем «зацепила» история главной героини жюри фестивалей. «Всегда хочется получить обратную связь от фестивалей, жюри и зрителей. Там обманывать не будут, я думаю. Но и не исключаю, что фильм понравился, мы старались, работали над каждым кадром, каждой строчкой, каждой нотой в фильме. Притом, что фильм короткометражный, сил и времени там вложено очень много. Не припомню таких по количеству локаций, реквизита и подготовки в Омске. Хотя, быть может, читатели этого интервью меня опровергнут», – отметил режиссёр.

Телевизионная премьера фильма «Новая мама» состоится в программе «Проект 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

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