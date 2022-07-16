Мультфильм «Приключения царя» с участием Гарика Харламова стал доступен в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере мультфильма «Приключения царя». В роли Рассказчика выступил популярный актер Гарик Харламов. Полнометражный дебют режиссеров Давида и Айка Саакянцев доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Главный герой мультфильма — Вараздат Аршакуни, царь солнечного, далекого тридевятого царства. Однажды он получает из Греции приглашение на Олимпийские игры. Чтобы принять в них участие, ему необходимо отправить лучшего боксера страны на эти соревнования. Воодушевленным спортивными заслугами, Вараздат лично решает отправиться в Грецию. А вместе с ним туда едет и вся королевская семья — красавица-жена, не по годам умная дочь, остроумная теща и даже символ его царства, домашний аист.

Кажется, что с такой всесторонней поддержкой победа на Олимпиаде Вараздату гарантирована. Но беда приходит откуда не ждали: долгие годы у царя был заклятый враг Молатор, что вынашивает планы погубить королевскую семью и в конечном счете занять трон его великого армянского царства. В ходе путешествия и, собственно, соревнований Вараздат проходит ряд испытаний. Но его вера в купе с поддержкой родных и близких не позволяет герою сдаться ни при каких обстоятельствах.

Это увлекательное приключение на пути к славе и высоким достижениям. Взлеты и падения Вараздата сопровождаются динамичной музыкой и легким, ненавязчивым юмором. Зрители, оценившие мультфильм на большом экране, отмечают шутки, которые понравятся не только детям, но и взрослым, а также необыкновенную рисовку, напоминающую работы студии «Мельница» (франшиза «Три богатыря»). Мультфильм расскажет, как доверять тем, кто рядом,, брать ответственность и прислушиваться к советам близких людей.

Роли в мультфильме озвучили Петр Немой, Шушаник Аревшатян, Элина Джанибекян, Мкртыч Арзуманян («Наш двор», Арман Казарян («Лорик») и Грант Тохатян («Ивановы-Ивановы»). Голос Рассказчика за кадром — Гарик Харламов («Последний богатырь», «Самый лучший фильм»). Над сценарием работали Рубен Джагинян («Требуется миллионер») и Саркис Мноян («Ход конем»).

«Приключения царя» — полнометражный дебют режиссеров из Армении, Давида и Айка Сааркянцев. Мультфильм вышел в кинотеатрах Армении в 2021 году. В российском прокате анимационные приключения показали в мае 2022 года.

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