Представители киноиндустрии Ближнего Востока выступят на образовательных семинарах РОСКИНО

21 июля 2022 года РОСКИНО начинает второй цикл образовательной программы «Новая оптика» для российских кинематографистов под брендом ROSKINO Academy – серии открытых онлайн-семинаров о специфике новых международных рынков. В этот раз лекции будут посвящены особенностям кинорынка Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA), дистрибуции российского контента в этих странах, возможностям совместного кинопроизводства и культурному коду, определяющему специфику ближневосточного контента и предпочтения локальной аудитории.

Образовательная программа «Новая оптика» организована РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В июне состоялась серия семинаров, посвященных Китаю; до конца 2022 года запланированы также лекции по кинорынку Индии.

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто:

– Мы рады продолжить цикл образовательных семинаров, посвященных макрорегионам, которые сегодня находятся в фокусе российской индустрии контента. В июне был успешно проведен блок лекций по Китаю; семинары посетили более 500 человек, и мы получили позитивную обратную связь о пользе такой образовательной программы. Надеемся, что знакомство с регионом «Ближний Восток и Северная Африка» будет столь же познавательным. Особый акцент будет сделан на культурном коде, как одном из ключевых факторов, оказывающих большое влияние на весь кинематографический ландшафт в регионе. Организуя участие российской киноиндустрии в кинорынках в Дубае в 2021-2022 годах и общаясь с локальными закупщиками контента, мы убедились, насколько важно понимание культурологического контекста для работы на этом рынке. Уверена, что приглашенные спикеры – представители Ближнего Востока – смогут дать нужные знания нашим кинематографистам.

Одним из спикеров второго блока программы «Новая оптика. Регион Ближний Восток и Северная Африка» станет Haла Элмаллавани (Nahla Elmallawany), эксперт индустрии, консультант, исполнительный продюсер с более чем 20-летним опытом успешной работы на Ближнем Востоке, экс-руководитель направления контента телеканала Discovery MENA. Нала Элмаллавани имеет опыт разработки позиционирования бренда каналов, производства и поиска аудио- и видеоконтента; интеллектуальную локализацию международных брендов на рынке. Нала Элмаллавани работала с такими брендами, как Discovery, Food Network, Fatafeat, TLC, FOX, Nickelodeon и MTV. Она проведет лекцию на тему «Особенности производства контента для Ближнего Востока и Северной Африки»: копродукция, цензура, форматы».

Нала Элмаллавани:

– Моя лекция будет сфокусирована на особенностях и стандартах производства медиаконтента на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Она будет полезна всем, кто планирует развивать копродукцию с игроками из региона или производить контент специально для Ближнего Востока. В регионе не так широко представлен российский контент, но мы воодушевлены тем, как этот тренд может измениться в ближайшие пять лет.

Также спикерами программы станут:

Хеба Кораем (Heba Korayem), специалист по рынку и дистрибуции контента по Ближнему Востоку и Северной Африке (компания HCONSULT.Me); советник по контенту и дистрибуции для различных государственных структур в Дубае, Абу-Даби и Бахрейне. Тема лекции: «Особенности дистрибуции на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

Хеба Кораем работала с государственными и коммерческими вещателями в регионах от Северной Африки и Египта до стран восточного побережья Средиземного моря и Персидского залива. В 2017 году Хеба Кораем первая в отрасли начала анализировать тенденции потребления и дистрибуции контента во время Рамадана – пикового телевизионного сезона в арабском мире. Результаты ее исследований регулярно публикуются в специализированных журналах. В 2018 году Хеба возглавила инициативу «Арабский контент выходит на международный уровень» и организовала первый в истории арабский павильон на рынке MIPCOM, в котором приняли участие самые известные продакшн-компании Ближнего Востока и Северной Африки. В 2022 году она продолжила эту инициативу и собрала более 20 арабских продакшн- компаний в рамках первого «Салона копродукции на рынке арабского контента».

Билал Дайяани (Bilal Dayani), исполнительный директор кинокомпании Eagle Films Middle East (ОАЭ) Тема лекции: «Ландшафт кинопроката и поддержка производства контента на Ближнем Востоке и в Северной Африке»

Билал Дайани более 20 лет занимает руководящие позиции в медиаиндустрии Ближнего Востока и Северной Африки. В настоящее время он является исполнительным директором компании Eagle Films Middle East – одного из ведущих независимых дистрибьюторов контента на Ближнем Востоке, который поставляет в регион лучшие голливудские и местные фильмы, а также имеет собственную продакшн-компанию. Ранее Билал занимал должность генерального директора в компании Megastar – официальном дистрибьюторе домашнего развлекательного контента компаний FOX и Sony на Ближнем Востоке.

Генва Гарибе (Ghenwa Gharibah), специалист в области межкультурной коммуникации и социальной психологии. Тема лекции: «Культурный код арабского мира».

Генва Гарибе родилась и выросла в Сирии, жила в девяти странах по всему миру. Работала в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международном комитете спасения в Кыргызстане, а также в различных международных школах в качестве преподавателя. Большой опыт работы Генвы Гарибе в гуманитарных организациях был непосредственно связан с межкультурной коммуникацией, что позволило ей исследовать культурные связи, вербальную и невербальную коммуникацию в мультикультурной среде, а также изучить концепцию культурного шока.

Куратор программы «Новая оптика. Регион Ближний Восток и Северная Африка» – Катерина Пшеницына, эксперт в сфере международной дистрибуции контента и ко-продукции с опытом работы в медиа более 10 лет. За это время Катерина в том числе руководила департаментом международных продаж «Централ Партнершип» и Wizart Animation, география международных продаж обеих компаний превысила 150 территорий в мире.

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