Александр Кузовков: «Среди увиденных на фестивале «Киношок» фильмов выделю «Дети войны» Сардааны Барабановой»

Короткометражный фильм «Новая мама» (режиссёр Александр Кузовков) стал обладателем Специального диплома XXXI Международного фестиваля «Киношок», который проходил в Анапе с 23 по 30 сентября. В эксклюзивном интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа режиссёр картины Александр Кузовков отметил, что в конкурсе фестиваля «Киношок» было представлено много сильных работ.

«Честно говоря, я был приятно удивлён Специальному диплому, так как в конкурсе было много сильных работ. Также было приятно, что члены жюри долго рассказывали о нашей работе перед вручением и даже процитировали финал фильма. Как сказал председатель жюри Анатолий Чижиков: «Лягу костьми, но этот фильм должен взять приз». На этом фестивале я был впервые и он мне понравился – уютный, теплый, морской. Среди увиденных работ выделю «Дети войны» Сардааны Барабановой – это анимационный фильм, который стоит показывать и детям и взрослым и тем людям, на ком лежит ответственность за другие жизни», − рассказал Александр Кузовков.

Короткометражный фильм «Новая мама» по мотивам рассказа Валерия Роньшина создан Школой телевидения телеканала «Продвижение». Ранее картина Александра Кузовкова вошла в программу Фестиваля уличного кино, конкурсную программу фестиваля «Adriano International Film Festival» (Италия) и стала победителем ежемесячного фестиваля «Short to the point» (Румыния) сразу в нескольких номинациях.

Телевизионная премьера фильма «Новая мама» состоится на телеканале «Продвижение» в 2023 году в программе «Проект 123/19. Дебют».

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