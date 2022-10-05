«Они потрясли мир. Борис Моисеев. Когда забудешь ты меня…»

Борис Моисеев был самым эпатажным и ярким артистом российской эстрады. Одни любили его за смелость, эффектные костюмы и эксперименты, на которые решались не все певцы. Другие подвергали его сценический образ жесткой критике. Каким же на самом деле был Заслуженный артист России Борис Моисеев?

Он родился в женской исправительной колонии и рос без отца. Мать была политзаключенной. Она мечтала о девочке и шила для будущего малыша девчачьи сорочки с вышивкой. Когда же вместо дочери родился сын, женщина продолжала одевать его в девичьи вещи.

Мальчик был слаб здоровьем, а потому вместо спортивной секции его отдали в танцевальный кружок. С тех пор танцы стали призванием на всю жизнь, помогли стеснительному подростку раскрепоститься. Окончил хореографическое училище как классический танцовщик.

Борис выступал в лучших клубах Италии, Франции и Америки, работал на итальянском телевидении, был режиссером-постановщиком театра в Новом Орлеане. В 1996 году в России он выпустил спектакль «Падший ангел». Спектакль-исповедь о своей судьбе.

Хореограф-постановщик, главный балетмейстер, ведущий телепрограммы, эстрадный певец, киноактер – и это далеко не весь его послужной список. Все его спектакли и шоу были о любви, об истории чувств, но с трагедийным оттенком. Названия постановок говорили сами за себя: «Дитя порока», «Не отрекаюсь», «Чужой», «В этой осени никто не виноват».

Артист долгие годы восстанавливался после перенесенных инсультов. Первый случился в 2010 году. Моисеева ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Тогда певцу удалось выжить, но возникли проблемы с речью, онемели левая рука и верхняя губа. Второй инсульт произошел в 2015 году. Ситуацию усугубили еще несколько микроинсультов. Все свои небольшие доходы Борис тратил на восстановление, но от финансовой помощи со стороны отказывался. Моисеев редко появлялся на публике и практически не выходил из дома. И лишь изредка находил в себе силы посещать концерты близких друзей.

Год назад СМИ облетела новость, что артист совсем плох. Знакомые подтверждали: певец практически обездвижен. Однако, его директор Сергей Горох опровергал эту информацию и уверял, что артист в порядке. Он даже скрыл, что звезда перенес еще один инсульт и не мог говорить и ходить как от друзей, так и от единственного брата Моисеева.

Борис Михайлович всю жизнь пел о любви, но свою так и не встретил. Перед первым инсультом он сообщил о своем браке с некой Адель Тодд. Знакомые артиста уверены, официально он никогда не был женат и не имеет признанных детей. У Моисеева есть старший брат, который живет в Канаде. В случившейся с Борисом трагедии он обвиняет директора артиста. Соседи делятся: в последние несколько месяцев действительно было похоже, что в квартире звезды никто не живет.

Артист оставил после себя солидное наследство – помимо квартиры в Москве у него также были апартаменты в Болгарии и в Дубае. Написал ли певец завещание, пока неизвестно.

Кому он посвятил песню «Глухонемая любовь»? Что заставило его отказаться от сцены? Почему он каждый день молился о смерти? От чего и когда на самом деле умер артист? Кому выгодно было скрывать смерть артиста от родственников? Правда ли за неделю до кончины звезды из его квартиры вывозили картины и ценные вещи? Кому достанется имущество Заслуженного артиста России?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Борис Моисеев. Когда забудешь ты меня…» в пятницу, 7 октября, в 00:10 на Пятом канале.

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