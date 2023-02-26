«Последний богатырь» и другие эксклюзивные премьеры марта от «Настрой кино!»

«Настрой кино!» представляет эксклюзивные киноновинки, которые будут показаны впервые на российском ТВ в марте на канале «Кинопремьера».

1 марта — «Последний богатырь: Посланник тьмы». Финал популярного сказочного блокбастера от режиссера Дмитрия Дьяченко («Чебурашка»). Герои русских сказок попадают в Москву, чтобы помочь современному «богатырю» Ивану найти его похищенную невесту. К образам полюбившихся героев вновь вернутся звезды российского кино: Виктор Хориняк, Сергей Бурунов, Елена Яковлева, Гарик Харламов и другие.

8 марта — «Лавстори». Подарок для любимых зрительниц «Настрой кино!». Летняя романтическая комедия с Александром Петровым. Обаятельный Сева мечтает об актёрской карьере, но пока работает водителем лимузина. Однажды он получает новый заказ, который переворачивает всю его жизнь с ног на голову: клиенткой оказывается его первая любовь Маша.

15 марта — «Вершина страха». Адреналиновый триллер с Райаном Филиппом («Линкольн для адвоката»). Группа друзей-экстремалов решает покорить три самые сложные вершины Альп — Маттерхорн, Айгер и Монблан. Во время восхождения их застает сильная буря, и борьба за рекорды превращается в борьбу за свою жизнь.

22 марта — «Старые шишки». Комедия с искрометным черным юмором о жизни в доме престарелых. Авантюрист по кличке Балагур наводит суету в заведении для стариков. В главных ролях Алексей Гуськов («Граница: Таежный роман»), Василий Кортуков («После дождичка в четверг») и Ирина Алферова («Д`Артаньян и три мушкетера»).

29 марта — «Первая любовь». Трогательная мелодрама от создателей откровенной франшизы «После». Влюбленных старшеклассников Джим и Энн преследует проза жизни: проблемы в семье, взаимные упреки и собственные амбиции. Что им делать — подчиниться обстоятельствам или бороться друг за друга?

Смотрите в марте по средам в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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