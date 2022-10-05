Семь страниц страха Ильи Носкова

Для нового детективного сериала ТВЦ актер перевоплотится в преподавателя философии, который оказался в затруднительном положении – волею судьбы ему предстоит заняться поисками серийного убийцы, орудующего в городе, но внезапно он сам оказывается под подозрением.

Новая картина режиссера Киры Ангелиной удержит в напряжении даже самого искушенного зрителя. Преподаватель философии Андрей Макаров в исполнении Ильи Носкова получает анонимное сочинение от одного из студентов. В нем автор рассказывает о своём родственнике — серийном убийце, которого покрывает семья. Макаров уверен, что это правда, и что анонимный студент таким образом просит о помощи… В полиции его поднимают на смех, а тем временем совершено новое убийство…

— Мой герой – сумасшедший профессор, повернутый на своей профессии, горящий своим делом. Он — философ, человек, жаждущий правды, истины, ищущий человек. У него есть и своя личная трагедия, незаживающая рана. И этот момент поиска истины и правды для него очень актуален. В ситуации, когда соответствующие органы не торопятся искать преступника и помочь, он принимает решение сам искать ответы в меру своих способностей. Но оказывается в ситуации, когда его еще и подозревают, — рассказывает Илья Носков.

Актер признается, что давно слышал о Кире Ангелиной и очень хотел с ней поработать.

— Она собранный человек, человек «по делу». Очень тактично и лаконично ставит задачу, очень здорово отталкивается от нее, от актера, от ситуации. С чувством, с толком, с расстановкой, без нервов. Эта работа была для меня настоящим подарком! И конечно, мне всегда интересно играть в детективе. У нас получился хороший фильм, благодаря интересной истории и команде, которая горит своим делом.

Премьера детективного мини-сериала «Семь страниц страха» состоится в субботу, 8 октября, в 17.20 на канале ТВ Центр.

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