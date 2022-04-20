Александра Дурсенева проведет «Мистические ночи любви» в Доме музыки

Заслуженная артистка России, солистка Большого театра меццо-сопрано Александра Дурсенева и Секстет Большого театра представят премьеру программы «Мистические ночи любви» в Камерном зале Московского международного Дома музыки 25 апреля. В этот день прозвучат вокальные и инструментальные произведения итальянских, французских и испанских композиторов второй половины XIX – XX столетия: Отторино Респиги, Джакомо Пуччини, Мануэля де Фальи, Габриэля Форе, Сен-Санса и других.

Солистка Большого театра, меццо-сопрано Александра Дурсенева хорошо известна отечественным меломанам и ценителям музыкального искусства самых разных стран. В ее арсенале – широкий диапазон оперных партий: от Ратмира в опере «Руслан и Людмила» Глинки до Арзаче в опере Россини «Семирамида». Артистический дар перевоплощения делает ее одинаково органичной и убедительной как в острокомедийных (миссис Квикли в «Фальстафе» Верди), так и в лирико-драматических (Марфа в «Хованщине» Мусоргского, Любаша в «Царской невесте» Римского-Корсакова) образах. Являясь участницей статусных международных проектов, певица востребована во всем мире. В этом сезоне она появилась на сцене Мюнхенской оперы в партии Подточиной в постановке оперы «Нос» Шостаковича (режиссер Кирилл Серебренников) и спела Амелфу в «Золотом петушке» Римского-Корсакова (режиссер Барри Коски) в Австралии.

В сфере камерной музыки исполнительница представила ряд ярких концертных программ, посвященных Мусоргскому, Сен-Сансу, Чилеа, Курту Вайлю, с успехом прошедших на различных сценах, в том числе в Доме музыки.

Своему новому сольному вечеру Александра Дурсенева дала название «Мистические ночи любви», снабдив его подзаголовком: «Шедевры камерной музыки Лазурного берега». Сочинения французских, испанских и итальянских композиторов рубежа XIX-XX столетий объединяет символистская трактовка образа ночи, а также неразрывно связанные с ней темы любви и смерти.

Прозвучат подлинные шедевры камерной вокальной музыки. Концерт откроет поэма для меццо-сопрано «Закат солнца» Отторино Респиги на стихи Шелли. В продолжение концерта публика услышит «Семь испанских народных песен» Мануэля де Фальи, «Вечерние скрипки» и «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса, «Три ночи» Бруно Ригаччи, а также «Остров» на стихи Рембо из балета «Нуреев» современного композитора Ильи Демуцкого. Завершением и кульминацией программы станет трагическая миниатюра «Туманы», созданная Отторино Респиги в 1906 году на слова итальянской поэтессы Ады Негри, воспевшей в этом стихотворении одиночество и страдание как закономерный жизненный итог.

Вместе с Александрой Дурсеневой в концерте примет участие Секстет Большого театра России, в составе которого играют солисты оркестра прославленной труппы. В исполнении музыкантов прозвучит камерная музыка Джакомо Пуччини, Сержа Ленсена и Габриэля Форе для различных камерных инструментальных составов.

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