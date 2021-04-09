Александра Сергеевича Пушкина «отправят» в Космос!

12 апреля 2021 года, в День космонавтики, в библиотеке имени Пушкина пройдет полуфинал Московского этапа конкурса юных чтецов «Живая классика». Здесь выберут 12 ребят, которые будут участвовать в финале и бороться за выход на Всероссийском этапе в «Артеке».
В одной из самых красивых библиотек Москвы — библиотеке имени Пушкина — пройдет полуфинал самого масштабного литературного конкурса России «Живая классика».
Полуфиналисты уже выиграли конкурсы в классе, школе и районах города — 36 человек отобраны после состязаний в округах Москвы, а всего в московских этапах участвовало более 20 тысяч школьников.
Полуфинал в этом году пришелся на день космонавтики, да еще и в год космонавтики, так что тема космоса и полета к звездам, конечно, появится и в церемонии: старейшая библиотека Москвы превратится в космодром, где будут появляться новые звезды и происходить запуск в космические дали.
Кроме собственно полуфинала — выступлений ребят на сцене с чтением прозаических отрывков — ребята отправятся в экскурсию-квест по библиотеке, их встретит сам Александр Сергеевич и проведет по залам и фондам, чтобы найти все необходимые компоненты для полета и запуска ракеты «Пушкин». Сам запуск станет поводом отпраздновать и день космонавтики, и юбилей «Живой классики» — конкурсу в этом году 10 лет.
Полуфинал пройдет в два потока — в 13 и 16 часов, в жюри конкурса — ведущие преподаватели Щукинского театрального училища, детские и подростковые писатели, лауреаты премий, известные артисты и журналисты. В юбилей конкурса награждать финалистов придут победители конкурса «Живая классика» прошлых лет.
Полуфинал конкурса «Живая классика» и запуск Пушкина в космос пройдут в библиотеке имени Пушкина (Москва, Спартаковская ул., д. 9, м. Бауманская). Увидеть все происходящее можно будет в прямой трансляции в социальных сетях «Живой классики».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.