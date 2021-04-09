Александра Сергеевича Пушкина «отправят» в Космос!

12 апре­ля 2021 года, в День кос­мо­нав­ти­ки, в биб­лио­те­ке име­ни Пуш­ки­на прой­дет полу­фи­нал Мос­ков­ско­го эта­па кон­кур­са юных чте­цов «Живая клас­си­ка». Здесь выбе­рут 12 ребят, кото­рые будут участ­во­вать в фина­ле и бороть­ся за выход на Все­рос­сий­ском эта­пе в «Арте­ке».

В одной из самых кра­си­вых биб­лио­тек Моск­вы — биб­лио­те­ке име­ни Пуш­ки­на — прой­дет полу­фи­нал само­го мас­штаб­но­го лите­ра­тур­но­го кон­кур­са Рос­сии «Живая классика».

Полу­фи­на­ли­сты уже выиг­ра­ли кон­кур­сы в клас­се, шко­ле и рай­о­нах горо­да — 36 чело­век ото­бра­ны после состя­за­ний в окру­гах Моск­вы, а все­го в мос­ков­ских эта­пах участ­во­ва­ло более 20 тысяч школьников.

Полу­фи­нал в этом году при­шел­ся на день кос­мо­нав­ти­ки, да еще и в год кос­мо­нав­ти­ки, так что тема кос­мо­са и поле­та к звез­дам, конеч­но, появит­ся и в цере­мо­нии: ста­рей­шая биб­лио­те­ка Моск­вы пре­вра­тит­ся в кос­мо­дром, где будут появ­лять­ся новые звез­ды и про­ис­хо­дить запуск в кос­ми­че­ские дали.

Кро­ме соб­ствен­но полу­фи­на­ла — выступ­ле­ний ребят на сцене с чте­ни­ем про­за­и­че­ских отрыв­ков — ребя­та отпра­вят­ся в экс­кур­сию-квест по биб­лио­те­ке, их встре­тит сам Алек­сандр Сер­ге­е­вич и про­ве­дет по залам и фон­дам, что­бы най­ти все необ­хо­ди­мые ком­по­нен­ты для поле­та и запус­ка раке­ты «Пуш­кин». Сам запуск ста­нет пово­дом отпразд­но­вать и день кос­мо­нав­ти­ки, и юби­лей «Живой клас­си­ки» — кон­кур­су в этом году 10 лет.

Полу­фи­нал прой­дет в два пото­ка — в 13 и 16 часов, в жюри кон­кур­са — веду­щие пре­по­да­ва­те­ли Щукин­ско­го теат­раль­но­го учи­ли­ща, дет­ские и под­рост­ко­вые писа­те­ли, лау­ре­а­ты пре­мий, извест­ные арти­сты и жур­на­ли­сты. В юби­лей кон­кур­са награж­дать фина­ли­стов при­дут побе­ди­те­ли кон­кур­са «Живая клас­си­ка» про­шлых лет.

Полу­фи­нал кон­кур­са «Живая клас­си­ка» и запуск Пуш­ки­на в кос­мос прой­дут в биб­лио­те­ке име­ни Пуш­ки­на (Москва, Спар­та­ков­ская ул., д. 9, м. Бау­ман­ская). Уви­деть все про­ис­хо­дя­щее мож­но будет в пря­мой транс­ля­ции в соци­аль­ных сетях «Живой классики».

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