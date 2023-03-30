Алексей Романоф выпустил сольный альбом «45»

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Релиз сольного альбома Алексея Романоф «45» состоялся 24 марта 2023 года.

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Алексей Романоф:

- Последний раз, такое со мной случалось в группе «А-мега». На этом альбоме - только мой голос. Я - всего лишь исполнитель этих песен. Всю музыку, слова, аранжировки написали и записали мои талантливые друзья и коллеги, за что им большое спасибо!

В состав сольного альбома вошли песни таких авторов, как Игорь Майский, Артур Папазян, Влад Семишев.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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