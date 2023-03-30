«Тараканы»: новый трек от участницы «Песен на ТНТ» Оли Кекс

Известная автор-композитор и битбоксер из Санкт-Петербурга Оля Кекс представила новую песню «Тараканы». Новая работа является для артистки своего рода экспериментом и рассказывает о «наболевшем». «Тараканы» - не просто песня, а крик души лирического героя, погрязшего в порочном обществе.

«Это песней я отражаю своё отношение к современному обществу, в котором деньги стоят выше моральных принципов и духовных ценностей, а людей объединяют ложь и предательство», - признаётся артистка.

Песня «родилась» ещё год назад, когда Оля поставила себе задачу – написать танцевальный трек. Изначально она хотела сделать лёгкую песню, без какой-либо смысловой нагрузки, но в процессе создания текста, артистка «выплеснуло» всё то, что тревожило её многие годы. И сильный смысл возник сам собой.

«Кстати, обложку к песне нарисовал искусственный интеллект на основе ключевых слов песен», - рассказывает Оля Кекс.

Оля Кекс – автор-исполнитель из Санкт-Петербурга. Чемпионка России по бит-боксу, участница шоу «Песни на ТНТ» и «Я почти знаменит» на Первом канале. Выступает сольно с 2018 года. На 2023 год выпущено два альбома: «Кекс пишет» и «Равновесие».

Песня уже доступна на всех площадках/

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.