Наталья БОНДАРЕВА: «Любовь к русской песне у каждого человека в крови»

Наталья Бондарева - заслуженная артистка России, певица, композитор, директор театра ( Театр Натальи Бондаревой - прим. ред.), режиссёр театральных постановок, член Союза писателей - сегодня в эксклюзивном интервью для АртМосковии.

– Наталья Владимировна, поздравляем Вас с наградой. Скажите, как Вы относитесь к премиям в целом?

– Конечно, любое внимание к твоей деятельности, любое доброе слово - это показатель того, что твоя работа нужна. Для меня премия - это стимул идти и развиваться дальше.

– Вас наградили в номинации «За вклад в укрепление духовно-нравственных ценностей Российской Федерации», как у Заслуженной артистки своей страны, какие планы в будущем для развития и укрепления этой позиции?

– Сейчас хочется еще больше аккумулировать свои знания, силы и быть полезной людям - это и новые концертные, образовательные программы, спектакли, сказки для детей, сделать проект, который даст уверенность, в особенности молодому поколению, поддержит в своем стремлении любить родную страну и быть нужным. Я считаю, что Родина - для человека является «местом силы», сколько бы мы не путешествовали, Россия - это наши корни, это родные люди, первые впечатления, любовь. И каждый человек, источая добро, любовь и созидание, а не разрушение, может сделать для своей страны много хорошего.

– Ваше творчество наполнено искренностью и любовью - поделитесь секретом, как оставаться таким светлым человеком несмотря на обстоятельства?

– Быть с Богом, и стараться любить людей. Каждый человек уникален, он может ошибаться, поступать неправильно, но главное понять и признать свои ошибки.

– Расскажите о своей семье, с чего начался Ваш творческий путь?

– Я всегда мечтала петь. Помню себя маленькой, наверное, как многие дети я пела «в прыгалки» перед зеркалом, представляла себя на сцене, но голос был похож на «мышиный писк». Я закончила музыкальную школу по фортепьяно, и педагоги прочили мне большое будущее как пианистке, а стремление петь не поощряли и не поддерживали, говоря, «пусть Наташенька поёт в хоре». Я росла в православной семье и изо дня в день просила помощи Божьей в исполнение своей заветной мечты.

Видя моё желание научиться петь, родители нашли педагогов по вокалу, солистов Большого театра. Уроки стояли дорого, родители копили деньги на мое обучение, экономили, во многом себе отказывали.

И вдруг случилось чудо. То самое чудо, которое я ждала все детство. На одном уроке по вокалу, исполняя Арию Антониды из оперы М.И. Глинки на несколько секунд я потеряла сознание. А когда пришла в себя, поняла, что случилось невероятное. Совершенно неожиданно появился голос, певческий дар, о котором я так мечтала. Голос был настолько сильным, что поначалу я даже не знала, что с ним делать. Впереди были долгие годы учёбы и репетиций. Сегодня даже представить сложно сколько стран мне довелось посетить с концертными выступлениями, пропагандируя национальную культуру России. Из года в год сердечно благодарю Бога за его дар, и стремлюсь отдавать его людям.

– Почему решили оставить карьеру дизайнера модельера?

– С появлением голоса, все остальное ушло на второй план. Я искренне считаю. Что это Божий дар. Однажды от старца я услышала такие слова, что голос это единственное, что мы возьмем с собой после смерти, чтобы славить Бога уже на небесах. И сейчас я понимаю, что если бы голос пришел сразу, я не научилась бы шить, моделировать, создавать сценические образы. Божьим промыслом, я стала и режиссером, и композитором, директором учреждения. Это все сформировало меня, как личность.

– А сейчас Вам пригождаются эти навыки в творчестве и работе в шоу-бизнесе?

– Любой успешный проект на большой сцене - это совокупность: контент, декорации, костюмы, музыка, сценография. Все детали играют на результат.

– В начале долгого творческого пути была не песня, был костюм и мода. По первому образованию я художник-модельер. Закончила Школу манекенщиц Марины Парусниковой. Я рада, что судьба свела меня с многими талантливыми кутюрье. Они делились своими творческими секретами, направляли, давали советы. И постепенно определилась своя дорога, свой стиль, где соединились тенденции современной моды с традициями народного костюма.

Сценические образы стали нашей визитной карточкой, эксклюзивной деталью, которая отличает от всех.

– Как пришла идея создания Вашего Театра? Какие были сложности и можете вспомнить первые успехи, когда Вы поняли, что идете верной дорогой?

– В 1991 году в городе Одинцово усилиями моей мамы, Бондаревой Раисы Ивановны, был создан детско-юношеский фольклорный вокальный коллектив «Калинка». Под ее началом ансамбль, в котором занималось более 50 детей и подростков, стал Лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов. Огромный опыт и знания основ народного искусства позволили ей заинтересовать и увлечь детей народным искусством, воспитывая в них традиционные ценности семьи, уважения к истории родной Земли и чувство патриотизма. В 2001 году творческий коллектив, созданный Раисой Ивановной, приобрел статус профессионального Театра. Я стала директором этого учреждения, продолжив тем самым семейную творческую музыкальную династию.

– Какими проектами Вы гордитесь?

– «Легенда о Рождественском зернышке» Историческая новелла, действия которой разворачиваются в городе Вифлеем во времена Рождества Христова. Премьера состоялась в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Это был большой благотворительный рождественский спектакль для детей.

«Небесная гвардия» - уникальный музыкальный проект о боевом подвиге лётчиц 46-го Таманского Гвардейского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков. Эта постановка объединила творческие силы более 450 участников, в том числе детей и подростков. Зрителями постановки стали более 3000 человек.

– Знаем, что у Вас есть книги и авторские программы - расскажите нашему читателю о них?

– «Спешите делать добро» – книга, которая рассказывает об исконных традициях нашей Родины, о любви и вере — неиссякаемом источнике энергии для русского человека.

– «Мы наследники Великой Победы» - книга для детей о событиях, героях Великой Отечественной войны.

– Эти книги были отмечены благодарственным письмом министра просвещения Российской Федерации.

– Сегодня народное творчество «в тренде», а Вы всю жизнь посвятили этому жанру - почему именно ему?

– Никогда не думала, что буду заниматься именно народным творчеством. Я начинала как академическая певица. Но видимо не всё в жизни решается нами. Я считаю, что может быть мода на один музыкальный стиль, на другой. А любовь к русской песне у каждого человека в крови, она откликается каждой клеточкой души.

– Расскажите о Вашей команде, кто сегодня идет рука об руку с Натальей Бондаревой?

– Это профессиональные актёры, музыканты. Мы очень разные, но нас объединяют общие ценности, взгляды и движение в одном направлении.

– Чего ожидать слушателя и зрителю от Вас в будущем?

– Новый альбом. 2022 гол подарил мне встречу с уникальным человеком - продюсером Вадимом Антоновым, с которым мы готовим ряд проектов и первой ласточкой будет новый сингл, который уже совсем скоро увидит свет.

– Планы на 2023 год - что в приоритете? Музыка, театр или быть может есть какие-то эксклюзивные детали Вашего творчества?

– Сольный концерт и даже не один. В Одинцово, в Москве, везде, где меня ждут я готова и буду дарить свое творчество людям. Подготовка уже во всю идёт и читатели АртМосковии обязательно узнают первыми все эксклюзивные подробности.

– Если подводить итоги года, чем для Вас запомнился 2022 и что ждёте от 2023?

– На протяжении всего творческого пути , длинной более 30 лет, основными задачами для меня были патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. В 2022 году мы еще больше укрепили эти направления. По благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы при поддержке Администрации Одинцовского городского округа были реализованы очень интересные проекты, такие как, фестиваль «Соборная Пасха» и фестиваль «Белые журавли. Вера. Надежда. Любовь», а также большой образовательный проект «Дорога к Преподобному», посвященный 600-летию обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского.

– От всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками, пусть все лучшее сбудется! Пожелайте что-нибудь нашему читателю от себя?

– Желаю никогда не унывать, никогда не сдаваться и идти вперед, и чтобы сердце всегда было наполнено любовью!

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