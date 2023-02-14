Alina Rovnich представила первую в России романтическую балладу, текст к которой полностью сгенерировала нейросеть

Российская поп-исполнительница Alina Rovnich представляет первую в России романтическую балладу, текст к которой полностью сгенерировала нейросеть.

Сингл «Любишь или нет» - это беспрецедентный для русской поп-музыки эксперимент, в рамках которого, певица решила поделиться своими самыми трепетными переживаниями с нейросетью Chat GPT, а после попросила её ответить лишь на 1 вопрос: Любит или нет?

«Традиционный подход к написанию текста был мной в этот раз полностью проигнорирован. Вместо того, что выразить свое вдохновение в стихах, я хотела вдохновить кого-то другого, вселить душу во что-то неодушевленное, а свое внимание направить исключительно на создание музыки», – рассказала о своем эксперименте певица. – «Не секрет, что нейросети стали безумно популярны. С их помощью авторы пишут картины, статьи, а также сценарии к фильмам. Теперь нейросеть добралась и до музыкальной индустрии. Это ново, модно, прогрессивно. Но мало для кого она до конца понятна, впрочем, как и сама любовь. Так почему бы не узнать, как понимает любовь искусственный интеллект? Этот эксперимент определенно вызовет резонанс в обществе, так как прецедентов в российской музыкальной индустрии не было».

То, как искусственный интеллект ответил на вопрос певицы Alina Rovnich, и как звучит коллаборация с нейросетью можно послушать на всех цифровых площадках с 14 февраля.

Alina Rovnich - девушка-диджей, которая ранее жила в Европе и завоевала популярность и приверженную аудиторию в направлении электронной музыки с самой широкой географией. Периодически выпускала релизы, как автор и исполнительница. Продолжая писать тексты на родном языке мечтала вернуться в Россию, чтобы выпустить трек на родине. Алина вдохновилась опытом певицы YONA и решила попробовать коллаб с нейросетью.

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