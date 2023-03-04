Сергей Павловский победил в шоу «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов

На телеканале «Россия» прошел финал самого масштабного вокального шоу страны «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов. Победителем и обладателем главного приза стал Сергей Павловский из города Томск! Он получил возможность открыть в будущем пятый, юбилейный сезон шоу песней от автора множества хитов Олега Влади. На втором месте – Дарья Храмова, и замыкает тройку лидеров Арпи Абкарян.

Победитель шоу Сергей Павловский:

– Я не ожидал и не был нацелен на победу, потому что мне важнее был сам процесс и, конечно, возможность показать себя с новой стороны и дойти до финала! Я пришел в «Битву сезонов» в этот раз не как на конкурс, а из-за желания спеть на одной сцене с талантливыми и сильными певцами. Безусловно, был некий внутренний соревновательный момент, но не с конкурсантами, а с самим собой. Это шоу на меня сильно повлияло, и я в очередной раз понял ту мысль, которую всегда проговариваю и себе, и своим ученикам: самое главное – не пытаться спеть или выступить лучше, чем кто-то, самое главное – это собраться и показать, что сегодня я могу спеть так, как я умею! Я очень благодарен судьбе, что попал в это шоу, потому что обрёл тут ещё и хороших друзей: у нас сложились очень тёплые отношения с Арпи Абкарян, хотя она и была моей соперницей. И с Симоной мы друг друга очень поддерживали, и, я надеюсь, это станет началом доброй искренней дружбы.

2 место – Дарья Храмова:

– Я шла на проект, не думая о победе или проигрыше. Я просто готовила свой выход, начиная от микрофонной стойки и заканчивая интонацией каждого слова в песне. Встреча со слушателем – это уже победа для каждого артиста. В финале я исполнила потрясающую песню «Пообещайте мне любовь», и, мне кажется, моё исполнение нашло отклик в сердцах людей!.

3 место – Арпи Абкарян:

В этот раз я была нацелена на победу и, конечно, расстроилась, заняв третье место. Возможно, слушатели, в том числе и члены жюри, предпочитают драму в музыке, поэтому романтичная песня «My All», к сожалению, не сработала. Но проект «Ну-ка, все вместе!» дал мне очередной колоссальный опыт и возможность два раза подряд получить 100 баллов! По-моему, такое никому не удавалось.

Фото – телеканал «Россия»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.