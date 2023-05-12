Алиса КРАЙТ: «Успех любит смелых»

Руководитель и идейный вдохновитель проекта «Квартирник ФМ», выпускница музыкального курса Риты Дакоты, автор песен и исполнитель со своей философией. Все это про Алису Крайт, за плечами которой сегодня своя музыкальная группа и другие творческие проекты.

– Алиса, расскажи, с чего начался твой творческий путь?

– Неосознанно мой путь начался с детства. В четыре года меня привели в музыкальную школу и до окончания школы я пела в хоре радио и телевидения России, посещала сольфеджио и фортепьяно. Осознание эта история получила в 2007 году. В то время, будучи студентками, мы с сестрой создали музыкальную группу и стали писать песни, выступать. Многие песни с того периода до сих пор есть в моей программе. Например: «Голуби», «Розыск». Позже был долгий перерыв с попытками осознать свое предназначение в музыке. Сейчас я организовала музыкальную группу, в которой явлюсь автором текстов (иногда в соавторстве со мной сестра).

Группа состоит из Владислава Костюнина (электрогитара), Евгения Шеронова (бас-гитара), Евгения Маришина (электрогитара), Карима Маннаа (барабаны). В настоящее время это мой самый осознанный период в творчестве, в котором я понимаю свой стиль и посыл на сцене.

– Как образовался твой музыкальный коллектив?



– Вот здесь прямо магия. Я никого не искала, все сами как-то пришли, и мы поняли, что нам прикольно вместе на сцене. Мне кажется у меня везде очень здоровая атмосфера. Все репетиции у нас с улыбкой, все люди творческие и интересные. Мы проводим много часов вместе. Это моя какая-то особая философия — не работать в токсичной среде.

– Музыкальная команда — это микс из разных характеров. Как тебе удается всех сплотить и найти подход к каждому? Есть ли какие-то лайфхаки, которыми ты готова поделиться?

– Про каждого кто был со мной, я могу рассказать только положительные моменты. Я люблю то, что делаю! Мне кажется, люди находят похожих на себя в моем коллективе. Все, с кем я работала и работаю, творческие, живые и активные ребята. Все хотят выступать и двигаться. Ребята часто приходят уже на репетиции с идеями: «Алиса, а давай тут изменим, а давай так играть» и мне нравится, что мы творим и создаём постоянно что-то новое.

– В чем основной посыл твоей музыки и твоего творчества?

– На сцене мы используем следующий образ: мои музыканты представлены дерзкими ребятами в косухах и на драйве, а я в нежном платье. Все это полностью отражает мой стиль, который мы шуточно называем «зефирный рок». Я пишу песни со смысловыми метафорами и всегда с посылом о преодолении каких-то ситуаций. Это композиции о силе и слабости, о трансформации чувств и эмоций. Однажды я получила письмо от девушки, которая переживала химиотерапию под песню «Голуби». Считаю, что именно для этого я это все делаю.

– Расскажи о своих ближайших релизах. Какой аудитории стоит обратить на них внимание?

– В ближайшее время будет несколько событий в нашей творческой жизни. Это релиз песни «Ноябрь», бонусом к ней выйдет музыкальный клип, который мы презентуем в «Twenty One Club» 13 мая на Новом Арбате. Ещё сейчас идет работа над песней «Тишина», музыку к которой мы пишем всей группой.

Также в планах сольный концерт в июне, где будет долгожданный релиз песни «Тени сомнений», строчки из этой песни многие слышали: «Если я одна, и никто ко мне не придёт, я просто спою для Бога». Это важная философская песня.

– Стоит ли следовать начинающим артистам современным трендам, чтобы стать популярными? Ты следуешь каким-нибудь трендам или у тебя есть собственный тренд?

– Сложно давать советы, я не эксперт. Если смотреть на мой опыт, мне по душе двигаться в коллаборациях без опоры на тренды. Мне нравится концепция и идея проекта, который я организовала два года назад. Это сообщество независимых авторов исполнителей «Квартирник ФМ». Мы выступаем в популярных клубах Москвы и нарабатываем аудиторию вместе. У нас нет конкуренции, а есть поддержка и это сильно двигает вперёд весь проект. Мне кажется, на таких законах и должен строиться музыкальный мир. Люди устали от негатива, поэтому проекты с доброй философией и без конкуренции заряжены на успех.

– Расскажи обо всех своих музыкальных проектах. Как удается все совмещать? Нужно ли артисту быть и менеджером, и концертным директором, и пиарщиком или лучше делегировать каждые обязанности другим участникам команды или отдельным сотрудникам?

– Моя музыкальная группа сейчас растёт с точки зрения людей, которые приходят. Есть концертный менеджер, юрист, звукорежиссер и участники коллектива. Я думаю, для движения у людей в коллективе должно быть желание творить. Это происходит само, если вокруг здоровая атмосфера.

– Какой совет дашь себе из прошлого и себе из будущего?

– Себе из прошлого точно бы сказала: слушай себя и ничего не бойся. Меньше слушай советов, получай опыт самостоятельно. Многие артисты в начале пути слишком поддаются влиянию каких-то клише, которые не всегда могут привести к результатам. Успех любит смелых. Никогда не забуду, как я впервые спела на улице или как организовывала собственный музыкальный проект. Я не смотрела на других. Это были самые крутые шаги!

Себе в будущем хочу пожелать учиться делегировать и ставить промежуточные цели. Это важно. Дробить большую цель на маленькие.

Беседовала Александра МОРОЗОВА

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