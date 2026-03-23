Алиса Лобанова и бренд «Нева» поддержали проект «Женщины-герои: опора на искусство» арт-кластера «Таврида»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершила работу программа «Женщины-герои: опора на искусство». На три дня девушки, которые служат в зоне СВО, а также помогают фронту и приграничью, с помощью психологов, арт-терапевтов и других экспертов погрузились в атмосферу творчества, красоты и гармонии.

Участниками программы стали 25 женщин — тех, кто непосредственно несёт службу в зоне специальной военной операции, военных медиков, корреспондентов, добровольцев, волонтёров, а также тех, кто уже имеет статус ветерана СВО.

Программу поддержали российские предприниматели – основатель российского бренда одежды «НЕВА» Алиса Лобанова предоставила брендированные символикой проекта спортивные костюмы для организаторов, участниц и экспертов программы:

«Программа помогла героиням вернуться к самим себе, начать выстраивать образ перспектив жизни после Победы, которую все мы ждем. И это может стать новой опорой для многих женщин, чья судьба сейчас крепко связана с фронтом и помощью тыла фронту. Рада, что девушкам-героям пришлись по сердцу наши спортивные костюмы, мы старались вложить в них всю нашу любовь и уважение к героям фронта и тыла, сделали их яркими как крымское небо и комфортными, ведь даже за тяжелой броней у героинь бьется нежное сердце женщины. Этот жест доброй воли – продолжение стратегии бренда «НЕВА» на создание нового российского стиля, создаваемого с уважением к героям нашей страны, ее истории, традициям и с верой в большое будущее России».

Программа включала встречи с психологами и арт-терапевтами, мастер-классы по вокалу, живописи и актёрскому мастерству, работу с визажистами и фотографами. По словам куратора программ СВО арт-кластера «Таврида» Марии Каратаевой и общественного деятеля, волонтёра, организатора гуманитарных миссий в зону СВО, автора и руководителя проекта «Женщины-герои» и соруководителя программы Виктории Рашиной, мероприятия помогли девушкам восполнить женскую энергетику и вернуть их в ресурсное состояние:

По информации Министерства обороны Российской Федерации в настоящий момент более тысячи женщин принимает участие в специальной военной операции, из них каждая третья имеет государственные награды. И ещё тысячи женщин являются добровольцами и волонтёрами. Они отправляются в зону СВО в качестве медиков, военных корреспондентов и журналистов, возят гуманитарную помощь в зону боевых действий, работают в военных госпиталях и стабилизационных медицинских пунктах на линии боевого соприкосновения, а также оказывают помощь пострадавшему мирному населению в пунктах временного размещения.

«Женщины-герои. Опора на искусство» стала первой в Академии «Меганом» исключительно женской программой — для действующих участниц специальной военной операции и тех, чья работа непосредственно связана с СВО. При этом программы для участников и ветеранов спецоперации — как мужчин, так и женщин, а также членов их семей — проходят на территории арт-кластера «Таврида» с 2023 года. Они призваны помочь им осмыслить пережитый опыт через творчество, раскрыть таланты в музыке, литературе, живописи, кино и театре.

