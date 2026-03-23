Ивантеевцы: космические земляки жителей Подмосковья

Мы все уже привыкли к пилотируемым полетам в космос. И сейчас даже трудно представить, что было когда-то время без них. Но жизнь продолжается, космонавтика развивается, появляются новые технологии для усовершенствования полетов, проводятся новые космические эксперименты на орбите. Многие из них находят потом применение на земле. Можно сказать, что космонавтика – двигатель прогресса во многих областях нашей жизни! А потому работа космонавтов важна для всех нас. Профессия космонавта особенная. Не только потому, что она развивается, и от космонавтов требуется все больше знаний и навыков. Но труд космонавтов всегда связан с опасностью для жизни, с риском для здоровья. Они работают все земли! Хотя мало кто из нас это осознаёт. Сегодня мы хотим вспомнить наших земляков космонавтов с благодарностью за их нелегкий труд.

«Лыжи у печки стоят…» —

Пел космонавт в небесах.

«Месяц кончается март…»

Гулко звучало в ушах.

Первый герой, о котором хочется рассказать, Александр Сергеевич Иванченков, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Он родился в городе Ивантеевке 28 сентября 1940 года. Все ивантеевцы знают о нем, много раз он приезжал в родной город в праздничные даты, посещал школы №1 и №5, в которых учился.

Александр Сергеевич совершил два полета в космос. Первый полет – с 15 июня по 3 ноября 1978 года. На корабле «Союз-29» экипаж в составе В. В. Коваленок (командир) — А.С. Иванченков пристыковался к космической станции «Салют-6» (первая космическая орбитальная станция). За время полета на станции с миссиями посещения побывали два международных экипажа: П. Климук-М. Гермашевский (Польша) и В. Быковский-З. Йен (ГДР).

Было проведено много научных исследований и экспериментов. А.С. Иванченков работал в открытом космосе в течение двух часов. Весь первый полет для него на станции «Салют-6» длился 139 дней.

Были и минуты отдыха, во время которых… космонавт Иванченков пел, бережно перебирая струны гитары, впервые зазвучавшие на орбитальной космической станции, в невесомости. И эта песня Юрия Визбора – «Домбайский вальс», простая и родная для молодежи 60-х, по-новому прозвучала на 400-километровой высоте. Кажется, ее звуки пронеслись сквозь толщу атмосферы и окропили планету невидимыми каплями добра и любви.

Александру Сергеевичу Иванченкову «За мужество и героизм, успешное осуществление длительного космического полёта» присвоены звания Герой Советского Союза и Лётчик-космонавт СССР с вручением ордена Ленина, а также медали «Золотая Звезда».

Второй полет был короче – всего 7 дней, с 24 июня по 2 июля 1982 года. Иванченков летал опять на станцию «Салют-6» вместе с командиром корабля В. Джанибековым и первым космонавтом из Франции Жан-Лу Кретьеном. Было проведено множество научных экспериментов. Разработанная при участии французских ученых научно-исследовательская программа (технологические и медико-биологические эксперименты) должна была дать ответ на множество серьезных вопросов. Для этой цели были подняты на орбиту сотни килограммов приборов и инструментов, сконструированных и изготовленных в двадцати научных институтах и лабораториях Франции.

После этой миссии «За успешное осуществление космического полёта на орбитальном научно-исследовательском комплексе „Салют-7“ — „Союз“ и проявленные при этом мужество и героизм» Александр Сергеевич был награжден орденом Ленина и второй медалью „Золотая Звезда“. В ознаменование этого подвига в г. Ивантеевке был сооружен бронзовый бюст космонавта. Но надо сказать, что наш герой-земляк – очень скромный человек и всегда смущается почестей. Александр Сергеевич после второго полета написал книгу «Миллион лье над Планетой» (Иванченков А. С. Миллион лье над планетой. — М.: Современник, 1988. — 46 с.). Эту книгу трудно достать. Но есть еще книга о самом Александре Сергеевиче («Иванченков из Ивантеевки. Путь к звездам». О.Л. Чемодурова, 2019. – 108 с.), ее можно найти в Центральной городской библиотеке г. Ивантеевки или заказать у автора. В книге представлен не только путь Иванченкова, но и высказаны некоторые его мысли о будущем.

Иванченков считает, что вероятнее всего будут развиваться космические проекты, которые имеют целесообразность, и потому, на его взгляд, полеты на Марс вряд ли можно назвать целесообразными. Как известно, в космосе – радиация, на Земле и около нее человек защищен магнитным полем. А в полете к Марсу и на самом Марсе такой защиты не будет, и человек не сможет выжить. Пока эта проблема не решена, о пилотируемых полетах к планетам трудно говорить.

Размышляя о будущем, Иванченков допускает возможность появления на орбитах солнечных электростанций, и тогда мы сможем добывать энергию в космосе! Космонавты будут собирать на орбитах огромные конструкции, и заставлять их работать с полной отдачей. Таким образом, профессия космического монтажника уже скоро станет одной из самых необходимых, считает он. Мечты о будущем космонавтики – не пустое занятие. Все великие открытия начинались с мечтаний. Космонавтам тоже присущи эти мечты, и еще – мечты о встрече с инопланетным разумом. «Наша Галактика Млечный путь, – пишет Александр Сергеевич, – содержит, по расчетам астрономов, более 200 млрд. звезд. Во вселенной множество Галактик с триллионами звезд. В этом необозримом звездном месиве, конечно, есть подобие нашей Солнечной Системы, с планетами по массе и по количеству тепла, получаемого от основной звезды-светила, сравнимыми с планетой Земля. В настоящее время усилиями все тех же астрономов выявлены подобные звездные источники, количество которых уже перевалило за 1000. Все это позволяет с большой долей достоверности надеяться, что человечество не одиноко во Вселенной».

Жить среди звезд, мечтать, трудиться –

Любая плата не страшна,

Чтобы душа, подобно птице,

Вне тверди счастье обрела!

Следующий герой рассказа мало кому знаком. Он родился в Донецкой области УССР, а впоследствии учился и жил в Пушкино и в Ивантеевке Московской области. Это Валерий Александрович Яздовский (8.06.1930-10.11.2012), космонавт-испытатель, ведущий специалист по проектированию и разработке систем телеметрических измерений на ракетах-носителях и космических аппаратах. Входил в отряд космонавтов, но так и не полетел. Чем же так замечателен этот человек? Окончив в 1954 году МАИ им. С. Орджоникидзе, В.А. Яздовский был направлен в знаменитое ОКБ-1, где работал под руководством С.П. Королева сначала инженером, в дальнейшем начальником сектора телеметрического отдела, принимая активное участие в разработках кораблей «Восток», «Восход», «Союз» и др. Занимался системой приземления и аварийного спасения космонавтов. То есть Валерий Александрович стоял у самых истоков пилотируемой космонавтики. В 29 лет он уже входил в состав комиссии по разработке «Положения о космонавтах СССР», а после создания ЦПК (Центр подготовки космонавтов) читал лекции по средствам жизнеобеспечения космонавтов в полете. В 1967 году Яздовский начал подготовку кандидата в космонавты, и в 1968 году был зачислен в отряд космонавтов. Далее начались годы тренировок и подготовок по разным программам полетов. В 1970 году В.А. Яздовский был в качестве бортинженера в резервном экипаже. Затем началась длительная подготовка в основном экипаже по другой программе, которая позже была закрыта. В 1973 году шла подготовка по программе «Орион» на корабле «Союз-13» в основном экипаже, но за несколько дней до старта основной экипаж (Л.В. Воробьев – В.А. Яздовский) вдруг был заменен на дублирующий (П.И. Климук – В.В. Лебедев). Вот такие превратности судьбы! Причина замены, по официальным данным – из-за излишней прямолинейности командира и принципиальности бортинженера. То есть, космонавты не сработались психологически. После этого инцидента для всех экипажей стали проводить углубленные исследования на совместимость.

Самое досадное то, что больше Валерию Александровичу не довелось готовиться в составе основного экипажа. В 1975-77 и в 1978-79 годах он проходил подготовку в составе групп космонавтов по программам «Салют» и «Союз-Т». А в 1981 году ему пришлось выйти на пенсию по выслуге лет. После ухода из отряда космонавтов В.А. Яздовский опять вернулся в родной отдел, где проработал до 1992 года. Опыт Валерия Александровича был незаменим при разработке информационно-телеметрического обеспечения космических аппаратов спутниковой связи. Таким образом, он внес большой вклад в развитие космонавтики, хотя сам так и не побывал в космосе. И он в этом не одинок. Были и есть космонавты, которые так и остались в статусе «космонавта-испытателя». Они мечтали о космосе, тренировались наравне со всеми, блистали знаниями на экзаменах, регулярно пополняя их запас. И все-таки, судьба не давала им возможности совершить хотя бы раз тот сумасшедший «прыжок» на орбиту, который они годами совершали в снах… Конечно, это большое испытание, даже драма жизни. И настоящие герои проходят ее с честью, не проклиная судьбу, не жалуясь на нее. По крайней мере, герои никому этого не покажут. Валерий Александрович Яздовский трудился честно во благо космонавтики, выполнив до конца свой долг. Он жил последние годы в Ивантеевке, там и похоронен.

В космос опять устремились романтики –

Вечного племени вечные странники.

Им нипочем все земные препятствия,

Им по плечу всепланетное братство…

И третий наш герой, о котором хочется поведать, так же связан с Ивантеевкой. Это летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Михаил Владиславович Тюрин. Родился он в подмосковном городе Коломне 2 марта 1960 года. А теперь живет в городе Ивантеевке, и ивантеевцы по праву могут считать его земляком. «Свято место пусто не бывает». Наверно Иавнтеевка притягательна для героев космоса. Да и вообще здесь живут разносторонне талантливые люди. Вот и у Михаила Владиславовича есть несколько талантов. Но сначала познакомимся с его биографией.

В 1984 г. М.В. Тюрин окончил Московский авиационный институт по специальности «проектирование летательных аппаратов». После окончания работал инженером, ведущим инженером в НПО «Энергия» (ныне РКК «Энергия»). Занимался научными исследованиями, связанными с управлением движением космических аппаратов. А в 1994 г. был зачислен в отряд космонавтов РКК «Энергия» с дальнейшим присвоением квалификации «космонавт-испытатель».

Михаилу Владиславовичу повезло трижды побывать на орбите. Все полеты проходили в международных экипажах. Конечно, это не только везение, но и грандиозный каждодневный труд на протяжении нескольких лет. Первый полет Тюрина состоялся с 11 августа по 17 декабря 2001 года в качестве бортинженера на Международную космическую станцию (МКС) вместе с американским астронавтом Ф. Калбертсоном (командир МКС-3) и В. Дежуровым. Экипаж стартовал на американском шаттле Discovery, вернулся на Землю на Endeavour. В рамках полета М.В. Тюрин трижды выходил в открытый космос! В 2003 году Михаил Владиславович награждён медалью «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.

С 18 сентября 2006 г. по 21 апреля 2007 г. Тюрин совершил второй полет уже на корабле «Союз ТМА-9» в качестве командира и бортинженера МКС-14. Во время этой миссии он выполнил два выхода в открытый космос.

И третий полет свершился с 7 ноября 2013 г. по 14 мая 2014 г., в котором М.И. Тюрин летал в качестве командира корабля «Союз ТМА-11М» и бортинженера экспедиции МКС-38/39. Этот полет был знаменателен тем, что М.В. Тюрин принял участие в эстафете Олимпийского огня – впервые в мире доставил на борт МКС олимпийский огонь. Во время пребывания на космической станции Тюрин выполнил множество научных исследований и разнообразных технических операций.

В общей сложности за три орбитальных полета Михаил Владиславович налетал чуть более 532 дней, то есть почти полтора года, из которых 25,5 часов он провел в открытом космическом пространстве. В 2016 году Тюрин назначен на должность заместителя командира отряда космонавтов ЦПК, а в декабре 2018 г. выбыл из отряда космонавтов Роскосмоса.

Но жизнь на этом не заканчивается, и Михаил Владимславович нашел необычное занятие. Он окончил школу звонарей и вступил в должность звонаря Ивантеевского храма Георгия Победоносца. Необычное занятие для бывшего космонавта. Каким духовно богатым должен быть этот человек! Как сказал Михаил Владиславович как-то в своем интервью журналистам: «Представьте. Раннее утро. Темно. Звёзды. Стоишь один на колокольне. Чёрное небо. А тут по земле люди идут, их видно издалека. Я на них смотрю, и они на меня, когда я в колокол ударю. Они думают: ах, хорошо! И дальше идут. А я звоню в колокола»…

Теперь М.В. Тюрин передает свой опыт подрастающему поколению. При храме организована школа звонарей, где он – руководитель. В декабре 2025 года в стенах Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской духовной академии прошел Молодежный форум церковных звонарей, на котором Михаил Владиславович выступил с темой «Некоторые аспекты методологии преподавания в школе звонарей». Вот такой необычный поворот в судьбе.

Есть еще одно увлечение космонавта Тюрина. Он прекрасный фотограф! Несколько лет назад в Центральной городской библиотеке им. И.Ф. Горбунова Ивантеевки Михаил Владиславович представил прекрасную фотовыставку своих снимков из космоса, первоначально показав их в своем родном городе Коломне.

Ольга ЧЕМОДУРОВА, член Союза журналистов Подмосковья.

Фото предоставлено автором.