«К берегам Антарктиды»: Музей Мирового океана рассказал о первой советской экспедиции на белый материк

30 ноября исполняется 70 лет с момента выхода дизель-электрохода «Обь» из Калининградского морского порта к берегам Антарктиды, что прославило на весь мир не только СССР, но и сам Калининград. Заголовки газет пестрили новостью об отважных советских ученых-мореплавателях, отправившихся покорять и изучать совершенно неизведанный на тот момент белый материк. В адрес экспедиции поступали письма с поздравлениями, пожеланиями удачи в исследованиях и просьбой регулярно телеграфировать о жизни и работе. Начальником антарктической экспедиции был назначен директор Института океанологии им. П.П. Ширшова, профессор Владимир Корт, он занимал ту же должность в трех рейсах на НИС «Витязь». В состав экипажа вошли и другие «витязяне», в числе которых был Александр Живаго, посвятивший свою жизнь изучению Южного и Тихого океанов, а также Алексей Богоявленский, Ивар Мурдмаа, Федор Пастернак.

«30 ноября на всех улицах, ведущих и Калининградскому морскому торговому порту, царило необычайное оживление. Поток людей и автомашин устремился в одном направлении к площади, расположенной между зданием управления порта и причалами, у которых стояло антарктическое судно – дизель-электроход «Обь». Площадь украшена знаменами, плакатами, транспарантами. На алых полотнах слова: «Счастливого плавания, дорогие товарищи! Желаем вам больших успехов в научной работе!», «Обогатим советскую науку новыми исследованиями в Антарктиде», «Привет участникам Антарктической экспедиции!». B 17 часов 10 минут в ярком свете прожекторов, направленных с берега, флагман экспедиции поднимает якоря, отдает швартовы и, давая прощальные гудки, которые сливаются с гудками всех судов, стоящих у причалов, направляется по каналу к выходу из порта. В добрый путь, дорогие товарищи! Счастливого плавания к далеким неизведанным берегам Антарктиды!», – писала газета «Калининградская правда».

Сегодня Антарктида уже не является белым пятном на карте, школьные учебники по географии и биологии дают достаточно знаний о холодных землях и их обитателях. Но благодаря кому стали известны многие факты? Именно на «Оби» советские ученые отправились к ледяным островам, часть которых на то время и вовсе не были нанесены на карты. Именно эта экспедиция построила первую советскую антарктическую станцию «Мирный», названную в честь одноименного парусного шлюпа, который совместно со шлюпом «Восток» был участником Первой русской антарктической экспедиции 1819—1821 годов, подтвердившей существование шестого материка. Гидрологи, метеорологи, географы, биологи, химики, морские геологи – всех интересовали происхождение и особенности белого континента.Так, в ходе исследования морского дна и береговой части Антарктиды был обнаружен каменный уголь, являющийся продуктом разложения растений, затопленных в древних торфяных болотах. Это стало для ученых доказательством существования гигантских папоротниковых лесов и других пород деревьев, давно исчезнувших с лица земли. Также состоялось знакомство советских исследователей с уникальной фауной материка: от китов до морских тараканов, не исключая и «коренных» жителей материка – пингвинов.

Ко дню 70-летия с момента выхода дизель-электрохода «Обь» из Калининградского порта Музей Мирового океана открывает в Главном корпусе выставочный проект «К берегам Антарктиды». В фондах музея хранятся фотографии, дневники, дипломы, радиограммы, предметы полярной одежды и личные вещи участников экспедиции, однако музей с благодарностью примет архивные фото- и видеоматериалы, письма, открытки, почтовые марки и прочие предметы, связанные с этой экспедицией.

В связи с этим событием, администрация Музея обратилась к нашми читателям с просьбой: «Если вы, ваши родственники, близкие или знакомые имеете непосредственное отношение к этому историческому событию и желаете внести свой вклад в сохранение памяти о нём, просим вас направить соответствующие материалы на электронную почту музея museum_info@world-ocean.ru. Или звонить по телефону: 8(4012)564-880 (доб. 133, 211) – Степанчук Юлия Васильевна, заведующий отделом истории Музея Мирового океана.»