Алла Духова получила награду Министерства культуры РФ «Почетный наставник

Основатель и художественный руководитель знаменитого коллектива TODES Алла Духова — стала символом развития современного танца и наставничества в России. Знак отличия Министерства культуры Российской Федерации «Почетный наставник» был вручен ей на сцене Театра танца TODES. Эта награда стала заслуженным признанием многолетнего труда, таланта и преданности делу, которое она вкладывает в развитие танцевального искусства.

«Для меня большая честь получить звание «Почетный наставник» от Министерства культуры РФ. Это признание — вдохновение для новых поколений танцоров и возможность продолжать делиться любовью к искусству, которое объединяет сердца и преображает судьбы. Благодарю за доверие и поддержку!» — сообщила Алла Духова.

Для коллектива TODES эта награда — знак признания их труда и профессионализма. «Мы гордимся работать и развиваться под руководством такого выдающегося наставника. Поздравляем Аллу Владимировну с заслуженной наградой!» — отмечают артисты балета.

История TODES — это история побед, ярких гастролей и признаний. В 2026 году коллектив отмечает 40-летний юбилей. Творческая деятельность его создателя Аллы Владимировны стала ярким примером созидательного подхода к развитию современного балета и танцевального образования.

Танцевальный коллектив TODES она создала в 1987 году в Санкт-Петербурге. За короткое время он завоевал любовь публики и признание профессионалов. Изначально это был смелый эксперимент, который быстро вырос в целую систему, включающую собственный театр, школу танца и сеть студий по всей России и за рубежом.

Коллектив TODES стал пионером в исполнении современных танцевальных стилей, внедряя инновационные сценические решения и оригинальные постановки. За годы существования коллектив выступал на лучших сценах России и мира, гастролировал по Европе, Азии и Америке. Среди ярких этапов — гастроли с Софией Ротару, Валерием Леонтьевым, выступления на сценах с Майклом Джексоном, Мэрайей Кэри, Рикки Мартином, группой Boyz II Men и другими мировыми звездами.

Алла Духова поставила ряд знаковых сольных программ, таких как «Только для тебя», «Самая опасная», «Танцуем любовь», «Мы из будущего» и многие другие, отличающиеся уникальным стилем, зрелой режиссурой и новаторскими сценографическими решениями. Ее постановки отличаются точностью образов, сильной эмоциональностью и высокой театральной культурой.

В 1998 году Алла Владимировна открыла первую в России школу современного танца, которая быстро выросла в крупнейшую сеть — 127 студий по всей стране и за рубежом, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса Европы. В рамках студий проходят обучение дети и взрослые, раскрывающие свои хореографические и актерские таланты, обретающие уверенность и профессиональные навыки.

В 2014 году в Москве открылся Театр танца TODES, который стал центром современного танцевального искусства и площадкой для ярких спектаклей: «Танцуем любовь», «Мы», «ATTENTION», «И приснится же такое…» и детский спектакль «Волшебная планета TОДЕС». Спектакли Аллы Духовой отличаются сильной актерской игрой, оригинальной музыкой и профессионализмом артистов.

За годы своего существования TODES стал лауреатом множества международных конкурсов и наград, получая признание не только в России, но и за границей. Алла Духова дважды лауреат национальной премии «Овация», а коллектив неоднократно становился победителем международных конкурсов в Лондоне, Париже и Монте-Карло. В 2017 году Алла Владимировна была награждена премией телеканала Fashion TV «Fashion Summer Awards».

8 марта 2001 года президент России Владимир Путин пригласил в Кремль 15 выдающихся женщин, достигших значительных успехов в карьере и творчестве, а также сумевших реализовать себя во многих сферах. Особое место среди них заняла А.В. Духова, которая заслуженно вошла в число приглашённых и была отмечена как одна из самых ярких представительниц российского профессионального и культурного пространства.

Алла Духова обладатель национальной премией — Ордена «Честь и слава Великой России» в номинации «За служение искусству», кроме того, она активно участвует во многих значимых для страны событиях, за что получила ряд благодарностей. Одно из почетных благодарственных писем от Правительства Российской Федерации, Алла Владимировна получила за вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.