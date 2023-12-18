Altmans Gallery совместно с продюсером Софьей Чмух представили выставку избранных работ Пабло Пикассо

Altmans Gallery совместно с продюсером Софьей Чмух и фондом «Жизнь как чудо» представили выставку избранных работ Пабло Пикассо и его современников, посвященную искусству графики ХХ века.

Центральной фигурой выставки стал один из величайших мировых художников прошлого века, чья популярность до сих пор оценивается высокой востребованностью, – Пабло Пикассо. Безусловно, испанский художник отличается самобытным художественным стилем и мастерством, что, несомненно, проявилось и в его графических работах.

Помимо творчества Пикассо на выставке представлены и другие именитые художники прошлого века, такие как Марк Шагал, Сальвадор Дали, Хоан Миро, Фернан Леже, Жорж Брак, Андре Боден, Василий Кандинский.

Творчество Пикассо и его современников отчасти схоже и имеет общие точки соприкосновения. Художников объединяет не только время, в которое они жили и творили, но и темы, которые перекликаются в их творчестве. Основной интерес представляли тематики любви, свободы, богословские истины, мораль, увлечение жанром иллюстрации книг и романов.

В экспозицию выставки вошли произведения графического искусства из коллекции Altmans Gallery, выполненные в различных техниках: литографии, акватинты, офорта, ксилографии, этюда и эскиза.

Главная задача выставки – показать разноплановость творчества Пабло Пикассо, раскрыть графическую часть творческого наследия в художественной среде его соотечественников и современников. Выставка передает атмосферу художественных веяний того времени, которые по большей части обусловлены возросшим интересом к искусству тиражной графики. Пикассо и круг его современников создали основу и импульс для развития искусства графики в Европе и за ее пределами.

«Привлекательность тиражного искусства сложно переоценить. Тиражная графика сегодня – наиболее ликвидный быстрорастущий сегмент международного рынка искусства. Менее чем за 10 лет мировые аукционные продажи эстампов взросли вдвое, достигнув цифр порядка 224 млн долларов, и интерес к этому сегменту искусства продолжает расти», – говорит Егор Альтман, основатель Altmans Gallery.