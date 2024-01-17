Музыкальный спектакль «Три лотоса»: цветы человеческих душ

«Театр Терезы Дуровой», чьи постановки много лет знакомят зрителей с культурами разных народов, совершил разворот в сторону Китая. Репертуар большой сцены пополнился музыкальным спектаклем «Три лотоса». На вопрос, почему именно эта страна стала следующей в ряду театральных путешествий, режиссёр – народная артистка РФ Тереза Дурова – отвечает очень просто: «А почему бы не Китай?» Но год дракона намекает на своевременность такого решения.

Дракон в спектакле есть – в виде оформленной в национальных традициях резной ладьи. На ней во дворце императора Хуанди (Даниил Исламов / Данил Григорьев) появляется тройной лотос, поднесенный правителю заносчивым генералом (Руфат Акчурин / Константин Лещенко). Подарки от других подданных – творческие: это завораживающий ансамблевый номер с крутящимися на палочках тарелками, вызывающий добрую улыбку танец четырех львов и виртуозная игра с диаоболо (Марат Ахметжанов). Каждый зритель чувствует себя гостем на праздновании дня рождения китайского императора, но тот погружен в раздумья и совсем не рад торжеству. Даже цветы лотоса, способные выполнить любое его желание, не удостаиваются внимания. Борьба за них разворачивается позже – в подземелье, где в сокровищницу пробираются прожорливые крысы, и на заселенном жабами озере. И там, и там «расходуется» по цветку: сбываются сокровенные желания некоторых персонажей. В итоге императору достается только один лотос…

В пьесе «Три лотоса» множество сюжетных перипетий: сражения за лотосы, превращения живых существ в людей, любовная история, которой без этого волшебства не случилось бы, и совершенно неожиданный финал, где раскрывается истинное желание китайской монаршей особы. Фантазия драматурга Артема Абрамова разгулялась настолько, что переплела в сказке несколько миров (оказывается, государственный строй есть не только у людей, но и у крыс с жабами тоже) и множество смысловых пластов. Со сцены со зрителями всех возрастов говорят об искренности, ответственности за собственный выбор, непреходящих ценностях, следованию собственному пути, здесь фактурно показаны достоинства и гротескно – пороки. Можно, однако, пожурить автора: не хватает ярко выраженных главных героев, а это непривычно для нашей сказовой культуры со строго выстроенной фабулой и явным «весом» персонажей. Например, во всех сценах спектакля присутствуют строгая уборщица (Надежда Миясякова / Маргарита Белкина) и растяпа-уборщик (Григорий Чеглаков / Андрей Батов), они влияют на ход событий, отдельной линией показана их история, но самые важные события происходят не с ними. Метаморфозы с сыном крысиного императора Лаошу (Константин Раскатов / Илья Захаржевский) и со спасенной от нежеланного брака юной жабой Лаошу (Наталья Санина) значимы, но не становятся центром сюжета. Вероятно, потому, что сказка эта – про Древний Китай, и внимание уделено больше смыслам и нюансам, нежели персонам. На то право автора. Кстати, историю о лотосах Артём Абрамов сочинил, вдохновивших китайской поэзией и мотопутешествием по горам Тибета. Он подметил, как бережно местные жители относятся к своему культурному наследию. Видимо, это повлияло на то, сколь трепетно и детально проработаны этнические мотивы в постановке Терезы Дуровой.

Визуальное оформление «Трех лотосов» можно рассматривать без устали. Сценограф – народная художница РФ Мария Рыбасова – сделала акцентом изящный красный мост. Протянувшийся от правой кулисы до левой, он то уезжает от зрителя, то приближается к нему, – возникает кинематографический эффект наплыва камеры на объект. Десятки созданных в Китае по заказу театра лотосов, раскинувшись под мостом, образуют большое озеро. А уйдя в темную глубину сцены, мост позволяет открыть дорогу в сокровищницу. В костюмах, пошитых из изумительной красоты тканей и дополненных большим количеством сложных деталей, угадывается почерк заслуженной художницы РФ Виктории Севрюковой. Очевидно, что наряды в спектакле не только для картинки – у них есть характеры: плотные, тяжелые, многослойные халаты императоров и их окружения будто противопоставлены летящему шифону лотосов и их окружения.

Тут нужно пояснить, что лотосы – не только реквизит из цветов, но и действующие лица. Это три персонажа с чудесными голосами, и появляются они в ключевых эпизодах. Под чарующие вокализы лотосов – Гульмарьям Смирновой, Анастасии Тюковой и Сергея Батова – происходят преображения героев. А танец свиты цветов с веерами вейлами действует гипнотически.

Акцентная составляющая этой китайской сказки – музыка. Сочинил и аранжировал её Сергей Кондратьев. В звучание привычных нам инструментов, на которых играют музыканты в яме, – скрипки, виолончели, гитары, бас-гитары, ударных, клавишных – вплетены инструменты этнические. Исполнители с ними расположились по краям сцены и видны публике. И еще до открытия занавеса место действия уже вырисовывается в воображении под мелодию, исполняемую китаянкой Бинсюань Чжан на эрху. Его, а также саньсянь, шэн, хулуси, бянчжун, гонг ло можно не только услышать, но и увидеть, а в антракте – внимательно разглядеть. Ну а зрителям партера на протяжении всего действия видна фигура играющего на скрипке дирижера (Илья Мовчан / Василий Пехов) – наблюдать за ним особое удовольствие.

В ряду этнических спектаклей «Театра Терезы Дурова» «Три лотоса» смотрится очень органично. Следуя своему выверенному художественному методу, режиссер гармонично переплела множество составляющих: танцы, песни, цирковые и пластические номера, оркестр с народными инструментами, эффектное визуальное и световой оформление (постановка стала последней работой художника по свету Андрея Тарасова)… Есть здесь место и серьезным, вечным темам, и шалостям. Особая изюминка этого сценического произведения – в его полной оригинальности. Любопытно, как бы оценили спектакль жители Китая, но сказка про их страну, воплощенная Терезой Дуровой, бесспорно, полюбилась российским зрителям.

Марина ПАВЛОВА,

Фото – Елена ЛАПИНА