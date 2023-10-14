Амария – российская джазовая певица, композитор.
- О физиках и лириках. 2023.
- Российская певица Амария и дирижер Петр Дранга стали главными приглашенными звездами Фестиваля культуры «Владивостокские сезоны» на ВЭФ-2023. 2023.
- АМАРИЯ: «Пришло время, когда творческая составляющая заявила свои права» – ИНТЕРВЬЮ. 2023
- Джазовая певица и продюсер Мария Тарасевич и Амария — писатель и музыкант (группа AMARIA) начали совместный проект, назвав его «Культурные среды». 2021
- «Культурные Среды»: новый сезон в TURANDOT открыла классическая музыка. 2021.
- «Воздух в округе давно закончился». 2021.
- AMARIA: «Мне трудно комментировать эту песню…». 2021.
- «Культурные среды» прошли в стиле Шанель. 2021.
- Цугцванг: делать нельзя и не делать нельзя... . 2021.
Концерт-презентация рок-альбома AMARIA «Бессонница» пройдёт в Мумий Тролль Music Bar. 2018.
- Певица и композитор Аmaria представляет свою программу «Мир для любви». 2018.
- Завершена студийная работа над альбомом AMARIA «Воин света». 2018.
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