Когда-то Егор Летов вскользь обмолвился о том, что «одиночки опаснее для социума, чем целое движение». Думаю, что это замечание — не только про Тимоти Лири, Уорхола, или, прости господи, Земфиру. Этот яркий слоган бьет «в десятку» про последний альбом Амарии в трилогии «Бессонница» — «Воин света» — «Когда». Написанные в самый разгар локдауна резкие и актуальные тексты усиливают реостат напряженности внутри тебя и себя. Артист, поэт и композитор Маша Богданова не даст нам схватить глоток воздуха и выдохнуть. Все просто: воздух в округе давно закончился, и жить после прослушивания этих мрачных, но светлых песен совершенно не хочется.

Ни на этом свете, ни на том.

Я знаю артистов, которые записали во время карантина шесть альбомов за год. Наша Маша записала всего один, но какой? Она, наверное, или бесстрашная или безбашенная – 11 песен поет о том, о чем другие боятся даже подумать. Прижатый этим поэтическим «прессом отчаяния» к шведской стенке, я внезапно подумал: родись Амария, скажем, в романтичные 50-е, какую бы дорогу она выбрала? Скажем, творческие виражи Ларисы Долиной? Или Долиной Вероники? Первая, как известно, постоянно мелькает в телевизоре. Вторая – бережно хранится на стареньких винилах и в человеческой памяти. Как говорится, для вечности. Вот вам и ответ на незримый вопрос в названии этого альбома.

Когда? Всегда.

Александр КУШНИР,

Фото – Валерий ЛАТЫПОВ

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