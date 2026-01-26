Американец передал в Музей Победы артефакты Второй мировой войны

21 января в Музей Победы в дар на вечное хранение были переданы реликвии участника Второй мировой войны из США Джозефа Момута. Трофеи фронтовика союзных войск сохранил его сын Рэймонд Момут.

«Я хочу передать в Музей Победы те артефакты, которые привез мой отец Джозеф Энтони Момут после окончания Второй мировой войны. Он участвовал в боях в составе союзных войск на Западном фронте. Моему папе было 22 года, когда он пошел на войну, и он не был профессиональным солдатом. Он служил в 1950-й дивизии третьей армии союзных войск. Они высаживались, как все мы знаем, в Нормандии. Войска прошли по Франции до Марселя, а затем начали продвигаться на восток, в сторону города Франкфурт-на Майне», – рассказал Рэймонд Джозеф Момут.

В ходе боев под Франкфуртом-на Майне подразделение, в котором служил отец Рэймонда, наткнулось на немецкий концентрационный лагерь. Большинством его узников были русские и польские женщины, а также дети.

«Я хочу передать в дар Музею Победы этот флаг, который мой отец снял с главных ворот концлагеря. Этот флаг по своей сути относится к военно-морским силам нацистской Германии, почему именно этот флаг, потому что в этом лагере проводилось много медицинских экспериментов над заключенными, и в них участвовала большая группировка именно военных медиков Кригсмарине. И когда мой отец пытался снять этот флаг, офицеры и солдаты СС попытались ему помешать, завязался бой, но мой отец победил. И еще я хочу подарить значок одного из тех офицеров. Также передаю еще один флаг в дар, который отец захватил в бою у одного из офицеров нацистских войск. Когда советские войска и союзные победили нацизм, отец вернулся домой в США в штат Коннектикут и привез все это», – добавил Рэймонд Момут.

Он также отметил, что гордится своим отцом. Он ему много рассказывал о событиях Второй мировой войны, о взаимодействии бойцов, о выручке, о героизме. Рэймонд с 2017 года живет в России и поэтому отчасти решил передать реликвии в российский музей.

«В настоящее время в США и других странах пытаются переписать историю, историю борьбы с нацизмом, историю Второй мировой войны. И очень негативное к этому отношение на Западе сейчас, поэтому я решил передать эти артефакты в самый главный Музей Победы в России», – подчеркнул Рэймонд Момут.

«Я убежден, что мы не должны забывать о том, что случилось, все те преступления и зверства, которые творили нацисты. Это очень важно. И мы не должны забывать наши основные ценности, ценности семьи, ценности культуры. Мы должны это помнить и передавать другим поколениям», – добавил он.