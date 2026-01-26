Оплата публикаций

В Москве состоялся специальный показ документального фильма «Высокая вода»

на сцене
Фото: Александр Мурашкин

В кинотеатре «Художественный» состоялся специальный показ фильма «Высокая вода» режиссёра Юлии Бобковой. Картина снята по заказу Музея AZ и посвящена истории ленинградского андеграунда 1970–1980-х годов. Главный герой фильма — петербургский художник Анатолий Белкин, легендарный живописец, график, основатель культовых журналов «Собака.ru» и «Вещь.doc».

Перед показом гостей приветствовали режиссёр Юлия Бобкова, продюсер картины, основательница и директор Музея AZ Наталия Опалева, продюсер Станислав Ершов и оператор Юрий Ермолин.

Гостями вечера стали: Ксения Раппопорт, Марианна Максимовская, Ольга Свиблова, Ирина Вольская, Кристина Левиева, Наум Клейман, Михаил и Елена Каменские, Евгений Тихонович, Елена Морозова, Анастасия Каменская, Никита Карцев, Татьяна Немировская и другие.
Фото (Александр Мурашкин).

«Высокая вода» — это путешествие по Ленинграду и Петербургу глазами художника. Белкин ведет зрителя по набережным и каналам, дворам-колодцам и крышам, где город раскрывается как живая среда, сформировавшая неофициальное искусство. В центре внимания — художественная свобода, дружба, разговоры и жесты, из которых складывалась альтернативная культурная история последних десятилетий XX века. Один из ключевых мотивов картины — быстротечность времени и вопрос о том, способно ли искусство, подобно дамбе, удерживать разрушительные потоки истории.

Вокруг Белкина в фильме выстраивается созвездие героев эпохи: Илья Кабаков, Сергей Курёхин, Юрий Темирканов, Александр Сокуров и другие. Их присутствие сплетает живую ткань петербургского андеграунда — среды, где искусство существовало вне институций и формировало собственную систему координат.

Анатолий Белкин — художник, культуртрегер, мистификатор, участник первых выставок неофициального искусства в Ленинграде 1970-х, основатель петербургских журналов «Собака.ru» и «Вещь.doc». Сегодня его работы хранятся в Эрмитаже, Русском музее, Городском музее Амстердама Стеделейк и других музеях мира. С конца 1980-х персональные выставки художника проходили в галереях Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Берлина, а в 2004 году выставка Белкина «Золото болот» в Эрмитаже, грандиозный проект о вымышленной «болотной цивилизации», стала прорывом современного российского искусства. Однако в Москве за всю карьеру художника его выставки случались лишь дважды — в 2006 году в Галерее «Триумф», где совместно с Эрмитажем снова показали проект «Золото болот», и в 2025 году в ЦСИ AZ/ART, в фокусе внимания которой была работа Белкина с эрозией культурного слоя и фрагментацией памяти.

Юлия Бобкова — кинорежиссёр, выпускница режиссерского факультета ВГИК (мастерская Сергея Мирошниченко). Её фильмы принимали участие и получали награды на российских и международных фестивалях, включая Artdocfest, «Сталкер», «Окно в Европу», «Спутник над Польшей», Cinema Verite (Иран), NY Doc Fest. В 2023 году фильм Юлии Бобковой «История российских тюрем. Владимирский централ» стал победителем Международного конкурса документального кино Московского международного кинофестиваля. Лауреат премии кинокритиков «Белый слон» и премии Евразийской киноакадемии.

