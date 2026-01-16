Оплата публикаций

Американский актер Мэттью Макконахи защитился от дипфейков

Фото: сайт playground.ru

Звезде экрана удалось зарегистрировать в Ведомстве по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов восемь заявок, оберегающих его облик, видеоматериалы и даже крылатую фразу «Alright, alright, alright».

Команда юристов Макконахи применила оригинальный подход, используя закон о товарных знаках для перевода дела в федеральную плоскость. Это предоставляет юридические основания для преследования в федеральных судах США тех, кто создает дипфейки, и формирует новый способ защиты от нелегального использования генеративного искусственного интеллекта.

При этом, сам артист проявляет большой интерес к данной сфере: он инвестирует в ElevenLabs и участвует в рекламных кампаниях Salesforce, связанных с искусственным интеллектом, — сообщает сайт сайт издания The Wall Street Journal.

Российскому кинозрителю актёр известен по фильмам: «Далласский клуб покупателей» (2013), «Настоящий детектив» (2014), «Интерстеллар» (2014), «Джентльмены» (2019), «Школьный автобус» (2025).

