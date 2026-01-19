БЕЛГРАД (Сербия): русская классическая музыка звучит на сцене Национального театра

Середина января наступившего года в Национальном театре Белграда была ознаменована гала-концертом с исполнением мировой классики.

Репертуар увлекательного путешествия включил оперную и оркестровую музыку как шедевры русских классиков – Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова, так и арии известных итальянских композиторов: Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти и Джакомо Пуччини, жемчужины австрийской и французской оперетты, а также значимые произведения сербских композиторов Корнелия Станковича, Станислава Бинички, Стевана Христича и Петара Конёвича. В концерте приняли участие как опытные исполнители оперной и хоровой студии театра, так и студенты.

Национальный театр Белграда не забывает русскую классику. На протяжении долгого времени идут балеты Петра Чайковского «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», драма «Достоевский – моя жизнь» в постановке Хаджи Ненада Маричича (по воспоминаниям Анны Григорьевны Сниткиной), а также «Мастер и Маргарита» (режиссёр Андраш Урбан).

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ