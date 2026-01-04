Оплата публикаций

Питер Гэбриэл выпустил сингл «Been Undone»

Credit: Nadav Kander Far Out Magazine

Питер Гэбриэл официально объявил о работе над новым альбомом под названием «O\I». Первый сингл с пластинки — композиция «Been Undone» — вышла уже 3 января.

Артист продолжит эксперимент с циклами релизов по лунному календарю, успешно опробованный в прошлом году при выходе альбома «I/O». Каждое полнолуние будет отмечаться выходом нового сингла, а полная версия альбома появится до конца года.

В своём обращении Гэбриэл рассказал о концепции проекта. По его словам, «O\I» — это собрание песен-размышлений о будущем человечества, которое, как считает музыкант, ждёт переход через три ключевых этапа: искусственный интеллект, квантовые вычисления и нейроинтерфейсы.

«Задача художников — вглядываться в туман и, когда они что-то замечают, поднимать зеркало», — отметил Гэбриэл.

Он также объяснил разницу между новой работой и предыдущим альбомом: «I/O — это когда у внутреннего появляется новый выход, а O/I — когда у внешнего находится новый вход». Музыкант подчеркнул идею взаимосвязи всего сущего и важность чувства общности, любви и радости.

Каждый трек альбома, как и в случае с «I/O», получит уникальное визуальное сопровождение от бразильской художницы Джанайны Мелло Ландини.

Сингл «Been Undone» был записан и спродюсирован Гэбриэлом на студиях Real World в Бате и The Beehive в Лондоне. Подробности о дате релиза альбома и трек-листе будут объявлены позже.

От редакции: АртМосковия тоже проводит эксперименты с календарями, соответствующими природным циклам — Луны, Равноденствия. В 2022-2023 годах редакция провела конкурс необычных календарей «Равноденствие»: 1 сессия, 2 сессия, 3 сессия.

В 2026 году редакция планирует перезапустить этот проект не только с конкурсной программой, но и с материалами, имеющими историяеское и культурное значение. Проект «13 месяцев» — встречайте! И следите за нашими новостями.

