Питер Гэбриэл выпустил сингл «Been Undone»

Питер Гэбриэл официально объявил о работе над новым альбомом под названием «O\I». Первый сингл с пластинки — композиция «Been Undone» — вышла уже 3 января.

Артист продолжит эксперимент с циклами релизов по лунному календарю, успешно опробованный в прошлом году при выходе альбома «I/O». Каждое полнолуние будет отмечаться выходом нового сингла, а полная версия альбома появится до конца года.

В своём обращении Гэбриэл рассказал о концепции проекта. По его словам, «O\I» — это собрание песен-размышлений о будущем человечества, которое, как считает музыкант, ждёт переход через три ключевых этапа: искусственный интеллект, квантовые вычисления и нейроинтерфейсы.

«Задача художников — вглядываться в туман и, когда они что-то замечают, поднимать зеркало», — отметил Гэбриэл.

Он также объяснил разницу между новой работой и предыдущим альбомом: «I/O — это когда у внутреннего появляется новый выход, а O/I — когда у внешнего находится новый вход». Музыкант подчеркнул идею взаимосвязи всего сущего и важность чувства общности, любви и радости.

Каждый трек альбома, как и в случае с «I/O», получит уникальное визуальное сопровождение от бразильской художницы Джанайны Мелло Ландини.

Сингл «Been Undone» был записан и спродюсирован Гэбриэлом на студиях Real World в Бате и The Beehive в Лондоне. Подробности о дате релиза альбома и трек-листе будут объявлены позже.

