Елена Белова: «Русский романс положил основу моей музыкальной карьере»

– Как вы начали свою музыкальную карьеру?

– Впервые я оказалась на профессиональной сцене в Московском Доме Романса в рамках прослушиваний Московского Международного конкурса «Романсиада без границ», где исполнила свои любимые романсы «Утро туманное» и «Любовь – волшебная страна». Этот момент я и считаю началом в своей музыкальной карьере, это перевернуло мой мир, это было значимо и смело для меня.

– Есть ли у вас любимая песня из вашего репертуара? Почему именно она особенная для вас?

– Если говорить о романсе, а именно романсы я и пела на сцене на различных конкурсах и сценических площадках — то это романс на стихи М.Ю. Лермонтова «Парус», любимые стихи моего папы, романс этот является заглавным в моем авторском проекте «Романс в картинах», в котором русские романсы иллюстрируются в картинах из необычного материала — шерсти. Этот проект семейный можно сказать и я его воплощаю на сцене и на экране вместе с сестрой — художницей и режиссёром Татьяной Мелиховой.

В настоящее время я пишу свои авторские песни, и новой точкой отсчета в музыкальном творчестве стало признание на сцене Дома Правительства Москвы, где я получила диплом лауреата «Артист-Патриот» с циклом песен «О русских промыслах» и, конечно, среди них тоже есть любимые, например, песня «Гжель» или «Павловопосадский платок», хотя, если честно, мне все нравятся…

– Какие планы у вас на будущее в музыкальной индустрии?

– Хотела бы продолжать развиваться в жанрах академической музыки, так как этому посвятила много лет учебы и концертной деятельности, но на более массовую аудиторию, а также в полюбившемся жанре авторской песни – где могу выражать свои мысли, чувства, эмоции, и это уже, конечно, тяготеет к эстраде.

Здесь большой простор – сцена, телевидение, кино, конкурсы красоты и модные показы — все интересно! Кстати на конкурсах красоты и модных показах выступаю с песнями – гимнами конкурсам, так были созданы песни «Золотая корона России», «Евразия», «Леди», «Песенка об офисе», «Русский сувенир» и многие многие другие.

– Ваши планы на будущее?

– Больше популяризации. Выходить на цифровые платформы. Это сейчас важно в нашу эпоху. Социальные сети — это важное изобретение человечества. Сейчас без них просто невозможно представить нашу жизнь и работу. Они многое дали и дают в плане развития и продвижения. И мне в том числе. И каждому. Но все хорошо в меру.

– На каких площадках вас можно услышать?

– В настоящее время выступаю на модных показах, конкурсах красоты, светских мероприятиях, таких как вручение премий и дипломов в различных профессиональных направлениях, форумах и вернисажах, и конечно, даю классические концерты на сценах домов культур – это фундамент. И кстати, всегда очень душевно и духоподъёмно.

– Как пришли к сотрудничеству с Динарой?

– Мы познакомились с Динарой Садековой на Международной премии Top Best Persona – в тот год она проходила в ресторане на Рублевке, я участвовала в модном показе как модель и автор-исполнитель песен, сопровождавших этот показ.

Динара получала титул Амбассадора премии. И тот вечер был каким-то особенным – приехали интересные люди со всей России и многих стран мира, с этого момента мы с Динарой попали в поле зрения друг друга, а через некоторое время Динара пригласила меня в свой модный показ с собачками как певицу и модель. Благодаря этому сотрудничеству в моем репертуаре появилась песня «Зелёные рукава», это старинная английская песня, я ее с детства играла по нотам на гитаре, а сейчас записала как кавер в авторской аранжировке и исполнила на модном шоу с собачками в старинном замке.

– Какие животные вам нравятся?

– Мои любимые животные — это пушистые котики и маленькие кудрявые собачки, хотя все наши братья меньшие любимые.

– Чем занимаетесь в свободное время? Есть ли у вас хобби?

– В свободное время люблю вечером просто погулять по улочкам Москвы – с подругами или просто наедине с самой собой, любимая улица — Большая Ордынка, где каждое здание дышит стариной, прекрасная Софийская набережная, волшебные Патриаршие пруды… Столица меня исцеляет, вдохновляет и задаёт тон.

– Как относитесь к критике?

– Говорят, критика в культуре – это полезно, вроде бы ты не безразличен и интересен поклонникам, зрителям, мэтрам и корифеям, людям… Получали же в школе не только пятерки? Это тоже своеобразная критика. Значит всё правильно. Значит так надо. Критика – это часть образовательного процесса, только длиной в жизнь.

– Что бы хотели пожелать своим слушателям?

– Хотела бы пожелать моим поклонникам терпения. Скоро все услышат мои песни не только на камерных мероприятиях, но и в любой точке мира. И увидят… И ещё любви – море любви к нам артистам. Нам очень нужна ваша любовь, друзья!..