Лариса Долина и Юлия Гаврилина сыграют родственниц в криминальном ромкоме «Блеск»

В новой сцене из сериала «Блеск» зритель увидит Ларису Долину и Юлию Гаврилину в роли бабушки и внучки. Их отношения не так просты — с одной стороны, характерами и взглядами на жизнь экранные родственницы не сходятся, с другой — юная Настя (Юлия Гаврилина) во многом хочет быть похожей на свою властную бабушку Наталью (Лариса Долина). Как будут развиваться эти отношения — зритель узнает совсем скоро — все серии ромкома «Блеск» выйдут уже в этом году.

Режиссером сериала стала Мария Агранович, шоураннером проекта — Маруся Трубникова. Продюсерами выступили Эльмира Айнулова и Мария Журомская.

Главную роль в проекте исполнила Саша Бортич, в сериале также снялись Кирилл Кяро, Лариса Долина, Иван Батарев, Александр Мизев, Екатерина Волкова, Алексей Агранович, Юлия Гаврилина, Алена Бабенко, Артур Бесчастный и многие другие.

Аня трудится ассистентом в дорогом ивент-агентстве за символическую зарплату и доступ в высшее общество города. Там она и знакомится с представителем знатной османской фамилии, приехавшим в Петербург на поиски русской жены. У Ани тоже не все просто с «наследственностью» — ее отец-аферист сидит в тюрьме, откуда его можно вытащить за большие деньги. Девушка решается на преступление: крадет драгоценное ожерелье из коллекции Серкана, но очень быстро выясняет, что украшение — фальшивка, как и титул султана.

Серкан — аферист, которому, Аня вынуждена это признать, не откажешь в незаурядном обаянии. Пойманный на подлоге турок вынужден взять Аню в долю, чтобы и дальше «разводить» петербургских и не только богатеев уже на пару с энергичной девушкой и ее освобожденным папашей.