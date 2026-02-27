Андрей Костин: колкость таланта

В Открытом клубе представлена выставка иллюстраций и графики художника Андрея Костина.

Сколько раз смотришь на иллюстрации наших отечественных художников, столько же раз диву даешься – они все разные! У каждого свой стиль, своё видение, свой почерк. Андрей Костин – колкий и ироничный.

Сказки Вильгельма Гауфа, «Идиот» Фёдора Достоевского, «Евгений Онегин» Александра Пушкина – везде художник чувствует время и мастерски передаёт эмоцию, настроение героев. Его дамы и джентльмены чопорны и строги, смешливы и ироничны. Их лица далеко не всегда можно назвать «лицом» — они маски – вытянутые, образинные, подчеркивающие характер. Простодушные, уродливые, величественные, горделивые, ибо происхождение обязывает. Зевающие, менторские, подглядывающие, доверительные, респектабельные – всё можно применить к изображаемым героям и персонажам русской и зарубежной классики.

Андрей Костин – мастер мизансцен, что объясняет театральность его творчества. Его работы – и отдельно взятый кадр, законченный. Он — мастер карикатуры, недаром на выставке представлены и его колкий изобразительный талант в работах для журнала «Коммерсант – Власть». Художник умеет соединять школы и направления, стили и эпохи, настроение и эмоцию, кинематограф и театр. Большой талант.

Марина АБРАМОВА