Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваАндрей Костин: колкость таланта

Андрей Костин: колкость таланта

By T1
207
художник андрей костин
Художник Андрей Костин. Иллюстрация

В Открытом клубе представлена выставка иллюстраций и графики художника Андрея Костина.

Сколько раз смотришь на иллюстрации наших отечественных художников, столько же раз диву даешься – они все разные! У каждого свой стиль, своё видение, свой почерк. Андрей Костин – колкий и ироничный.

Сказки Вильгельма Гауфа, «Идиот» Фёдора Достоевского, «Евгений Онегин» Александра Пушкина – везде художник чувствует время и мастерски передаёт эмоцию, настроение героев. Его дамы и джентльмены чопорны и строги, смешливы и ироничны. Их лица далеко не всегда можно назвать «лицом» — они маски – вытянутые, образинные, подчеркивающие характер. Простодушные, уродливые, величественные, горделивые, ибо происхождение обязывает. Зевающие, менторские, подглядывающие, доверительные, респектабельные – всё можно применить к изображаемым героям и персонажам русской и зарубежной классики.

Андрей Костин – мастер мизансцен, что объясняет театральность его творчества. Его работы – и отдельно взятый кадр, законченный. Он — мастер карикатуры, недаром на выставке представлены и его колкий изобразительный талант в работах для журнала «Коммерсант – Власть». Художник умеет соединять школы и направления, стили и эпохи, настроение и эмоцию, кинематограф и театр. Большой талант.

Марина АБРАМОВА

Предыдущая статья
От галерей к экранам: как меняется формат культурного досуга
Следующая статья
Книги о кошках в четыре раза популярнее произведений о собаках

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru