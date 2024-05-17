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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Дети военнослужащих ВС РФ стали зрителями спектакля «Игрушки» в ЦДРА

editor
By editor
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цдра - игрушки - дети

16 мая на сцене Центрального Дома Российской Армии театр «Kanikuly» показал уникальный спектакль «Игрушки». Это спектакль без слов, в жанре мим-клоунады. Он воплощает мир детского воображения и фантазии, которая способна оживить любые образы, например, любимых игрушек.

«Спектакль предназначен для всей семьи. В нем есть интерактивные элементы, когда дети на сцене улавливают волну спектакля и присоединяются к ней, играют вместе с нашими актерами, смеются. Хочу отметить, что жанр, в котором мы работаем (мим-клоунада) достаточно сложный. Он подразумевает высокое актерское мастерство, ведь мы играем без слов и выражаем весь спектр эмоций через пластику, пантомиму, клоунаду. Не каждый артист способен работать в этом жанре. В нашем театре работают актеры, которые любят это жанр, и наши зрители отзываются и чувствуют это», — говорит главный режиссер театра «Kanikuly» Андрей Запускалов.

Спектакль «Игрушки» создан из лучших номеров театра, некоторые из реприз завоевали награды на международных фестивалях в России и Европе. В зрительном зале присутствовали дети военнослужащих и гражданского персонала Минобороны России, участников СВО, воспитанники довузовских образовательных организаций российского военного ведомства.

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