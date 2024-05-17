Дети военнослужащих ВС РФ стали зрителями спектакля «Игрушки» в ЦДРА

16 мая на сцене Центрального Дома Российской Армии театр «Kanikuly» показал уникальный спектакль «Игрушки». Это спектакль без слов, в жанре мим-клоунады. Он воплощает мир детского воображения и фантазии, которая способна оживить любые образы, например, любимых игрушек.

«Спектакль предназначен для всей семьи. В нем есть интерактивные элементы, когда дети на сцене улавливают волну спектакля и присоединяются к ней, играют вместе с нашими актерами, смеются. Хочу отметить, что жанр, в котором мы работаем (мим-клоунада) достаточно сложный. Он подразумевает высокое актерское мастерство, ведь мы играем без слов и выражаем весь спектр эмоций через пластику, пантомиму, клоунаду. Не каждый артист способен работать в этом жанре. В нашем театре работают актеры, которые любят это жанр, и наши зрители отзываются и чувствуют это», — говорит главный режиссер театра «Kanikuly» Андрей Запускалов.

Спектакль «Игрушки» создан из лучших номеров театра, некоторые из реприз завоевали награды на международных фестивалях в России и Европе. В зрительном зале присутствовали дети военнослужащих и гражданского персонала Минобороны России, участников СВО, воспитанники довузовских образовательных организаций российского военного ведомства.