«Ангел мой, иди со мной…». В МВК РАХ открывается выставка произведений Елены Мухиной

10 марта 2021 года Российская академия художеств представляет выставку заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ Елены Федоровны Мухиной «Ангел мой, иди со мной…». Экспозиция выставки включает в себя около 100 произведений, среди которых известные живописные серии «Портреты друзей», «Адам и Ева», «Бабье лето», «Большие Ню», а также новейшие работы циклов «Я — семь Я», «Ангелы» и другие.
Е.Ф. Мухина. С ангелом у моря. Из серии «Я семь Я». 2019 г. Х., см., т. 100х150 см
Е.Ф.Мухина. С ангелом на качелях. Из серии «Я семь Я». 2018 г. Х., см., т. 100х150
Е.Ф. Мухина. Ангел с подсолнухами. 2017 г. Х., м. 70х50 см
Е.Ф. Мухина. С ангелом на качелях. Из цикла « Я семь Я». 2018 г. Х., см., т. 100х150 см
Творчество Елены Мухиной – яркая страница современной культуры. Её живописные полотна удивительным способом существуют на грани камерного жанра и монументального панно и являются своего рода «живописной песнью» щедрой чувственности и полнокровной красоте бытия русской женщины. Каждая картина неоспоримо свидетельствует о яркой поэтике, индивидуальности манеры, мощности живописного языка, смелости творческих поисков мастера.
Елена Федоровна Мухина родилась в 1954 году в Ярославле в семье художника Ф.В. Новотельнова. Профессиональное образование получила в Ярославском художественном училище, где её педагогами были ученики известного живописца А. Осмёркина — В. Леонтьев, Ю. Дружинина и др. Елена Федоровна участник многих областных, республиканских, международных и зарубежных выставок – с 1975 года, а персональных – с 1996 года. Работы художника находятся в частных коллекциях России, Великобритании, Германии, Франции, Японии, США, в художественных музеях Ярославля, Рыбинска, Норильска, Эксетера (Великобритания), в Московском музее современного искусства.
Искусство Елены Мухиной хорошо знакомо москвичам. Семнадцать лет назад она буквально ворвалась в художественное пространство столицы, поразив энергией своих полотен и графических листов, не оставив места для равнодушия. Что же тогда на первой персональной выставке в Москве привлекло в искусстве известного ярославского художника? Оригинальность видения мира? Своеобразная трактовка образов? Их неожиданная открытость чувств? Смелость формальных решений? Вероятно, все вместе взятое, а еще – искренность, увлеченность профессией и особый свет – свет любви, который буквально тогда заворожил и заинтриговал зрителя.
Время не стерло и не умалило этих качеств. Образы серий «Большие Ню», «Танец», «Материнство», отмеченные величием бытия прекрасного пола, воплощают некую сокровенность и одновременно повседневность мира современной женщины. Следуя традиции русского лубка, Е.Ф.Мухина нередко использует в этих работах приём введения в изображение словесных пояснений. Живописные циклы «Бабье лето», «Баня», «Летние забавы», «Ангел мой будь со мной», «Я – семь Я» пронизаны необыкновенным ощущением тепла, ритма жизни. Свобода и фантазия композиционного мышления художника, решительность, стремительность в рисовании и тонкая гармоничность живописной организации холста рождают образы волнующие и запоминающиеся. В них мы находим и узнаем проявления столь свойственные людям в жизни: страстность или застенчивость, нервное напряжение на уровне истощения или обволакивающая все мягкость и нежность…
Важной, привлекательной и незабываемой является самобытность дарования Елены Мухиной, ее индивидуальность и совершенно явный огромный творческий потенциал.
Завершит работу выставка 11 апреля.
Текст составлен на основе статьи члена-корреспондента РАХ Н.С. КутейниковойОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.