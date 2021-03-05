«Ангел мой, иди со мной…». В МВК РАХ открывается выставка произведений Елены Мухиной

10 мар­та 2021 года Рос­сий­ская ака­де­мия худо­жеств пред­став­ля­ет выстав­ку заслу­жен­но­го худож­ни­ка Рос­сии, чле­на-кор­ре­спон­ден­та РАХ Еле­ны Федо­ров­ны Мухи­ной «Ангел мой, иди со мной…». Экс­по­зи­ция выстав­ки вклю­ча­ет в себя око­ло 100 про­из­ве­де­ний, сре­ди кото­рых извест­ные живо­пис­ные серии «Порт­ре­ты дру­зей», «Адам и Ева», «Бабье лето», «Боль­шие Ню», а так­же новей­шие рабо­ты цик­лов «Я — семь Я», «Анге­лы» и другие.

Е.Ф. Мухи­на. С анге­лом у моря. Из серии «Я семь Я». 2019 г. Х., см., т. 100х150 см

Е.Ф.Мухина. С анге­лом на каче­лях. Из серии «Я семь Я». 2018 г. Х., см., т. 100х150





Е.Ф. Мухи­на. Ангел с под­сол­ну­ха­ми. 2017 г. Х., м. 70х50 см

Е.Ф. Мухи­на. С анге­лом на каче­лях. Из цик­ла « Я семь Я». 2018 г. Х., см., т. 100х150 см

Твор­че­ство Еле­ны Мухи­ной – яркая стра­ни­ца совре­мен­ной куль­ту­ры. Её живо­пис­ные полот­на уди­ви­тель­ным спо­со­бом суще­ству­ют на гра­ни камер­но­го жан­ра и мону­мен­таль­но­го пан­но и явля­ют­ся сво­е­го рода «живо­пис­ной пес­нью» щед­рой чув­ствен­но­сти и пол­но­кров­ной кра­со­те бытия рус­ской жен­щи­ны. Каж­дая кар­ти­на неоспо­ри­мо сви­де­тель­ству­ет о яркой поэ­ти­ке, инди­ви­ду­аль­но­сти мане­ры, мощ­но­сти живо­пис­но­го язы­ка, сме­ло­сти твор­че­ских поис­ков мастера.

Еле­на Федо­ров­на Мухи­на роди­лась в 1954 году в Яро­слав­ле в семье худож­ни­ка Ф.В. Ново­тель­но­ва. Про­фес­си­о­наль­ное обра­зо­ва­ние полу­чи­ла в Яро­слав­ском худо­же­ствен­ном учи­ли­ще, где её педа­го­га­ми были уче­ни­ки извест­но­го живо­пис­ца А. Осмёр­ки­на — В. Леон­тьев, Ю. Дру­жи­ни­на и др. Еле­на Федо­ров­на участ­ник мно­гих област­ных, рес­пуб­ли­кан­ских, меж­ду­на­род­ных и зару­беж­ных выста­вок – с 1975 года, а пер­со­наль­ных – с 1996 года. Рабо­ты худож­ни­ка нахо­дят­ся в част­ных кол­лек­ци­ях Рос­сии, Вели­ко­бри­та­нии, Гер­ма­нии, Фран­ции, Япо­нии, США, в худо­же­ствен­ных музе­ях Яро­слав­ля, Рыбин­ска, Нориль­ска, Эксе­те­ра (Вели­ко­бри­та­ния), в Мос­ков­ском музее совре­мен­но­го искусства.

Искус­ство Еле­ны Мухи­ной хоро­шо зна­ко­мо моск­ви­чам. Сем­на­дцать лет назад она бук­валь­но ворва­лась в худо­же­ствен­ное про­стран­ство сто­ли­цы, пора­зив энер­ги­ей сво­их поло­тен и гра­фи­че­ских листов, не оста­вив места для рав­но­ду­шия. Что же тогда на пер­вой пер­со­наль­ной выстав­ке в Москве при­влек­ло в искус­стве извест­но­го яро­слав­ско­го худож­ни­ка? Ори­ги­наль­ность виде­ния мира? Свое­об­раз­ная трак­тов­ка обра­зов? Их неожи­дан­ная откры­тость чувств? Сме­лость фор­маль­ных реше­ний? Веро­ят­но, все вме­сте взя­тое, а еще – искрен­ность, увле­чен­ность про­фес­си­ей и осо­бый свет – свет люб­ви, кото­рый бук­валь­но тогда заво­ро­жил и заин­три­го­вал зрителя.

Вре­мя не стер­ло и не ума­ли­ло этих качеств. Обра­зы серий «Боль­шие Ню», «Танец», «Мате­рин­ство», отме­чен­ные вели­чи­ем бытия пре­крас­но­го пола, вопло­ща­ют некую сокро­вен­ность и одно­вре­мен­но повсе­днев­ность мира совре­мен­ной жен­щи­ны. Сле­дуя тра­ди­ции рус­ско­го луб­ка, Е.Ф.Мухина неред­ко исполь­зу­ет в этих рабо­тах при­ём вве­де­ния в изоб­ра­же­ние сло­вес­ных пояс­не­ний. Живо­пис­ные цик­лы «Бабье лето», «Баня», «Лет­ние заба­вы», «Ангел мой будь со мной», «Я – семь Я» про­ни­за­ны необык­но­вен­ным ощу­ще­ни­ем теп­ла, рит­ма жиз­ни. Сво­бо­да и фан­та­зия ком­по­зи­ци­он­но­го мыш­ле­ния худож­ни­ка, реши­тель­ность, стре­ми­тель­ность в рисо­ва­нии и тон­кая гар­мо­нич­ность живо­пис­ной орга­ни­за­ции хол­ста рож­да­ют обра­зы вол­ну­ю­щие и запо­ми­на­ю­щи­е­ся. В них мы нахо­дим и узна­ем про­яв­ле­ния столь свой­ствен­ные людям в жиз­ни: страст­ность или застен­чи­вость, нерв­ное напря­же­ние на уровне исто­ще­ния или обво­ла­ки­ва­ю­щая все мяг­кость и нежность…

Важ­ной, при­вле­ка­тель­ной и неза­бы­ва­е­мой явля­ет­ся само­быт­ность даро­ва­ния Еле­ны Мухи­ной, ее инди­ви­ду­аль­ность и совер­шен­но явный огром­ный твор­че­ский потенциал.

Завер­шит рабо­ту выстав­ка 11 апреля.

Текст состав­лен на осно­ве ста­тьи чле­на-кор­ре­спон­ден­та РАХ Н.С. Кутейниковой

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