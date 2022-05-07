Специальный показ фильма «Первый Оскар» в Музее кино

7 мая в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в Музее кино пройдет специальный показ новой российской военно-патриотической драмы «Первый Оскар» (реж. С. Мокрицкий, 2022, 12+).

Со сцены зала имени А.А. Ханжонкова о работе над созданием картины расскажет один из авторов сценария Юрий Ненев. Также перед зрителями выступит хранитель фонда кинотехники и предметно-мемориального фонда Музея кино Эмма Малая, принявшая участие в подборе материалов при создании картины.

События фильма разворачиваются осенью 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву. А в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации − главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР.

После просмотра картины зрители смогут пройти на постоянную экспозицию Музея кино «Лабиринт истории», чтобы своими глазами увидеть сенсационную награду – первый советский «Оскар».

В 1943 году этим призом наградили советский документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Создатели картины – режиссеры-документалисты Илья Копалин и Леонид Варламов – вели съемки в период с октября 1941 по январь 1942 года в тяжелейших военных условиях, которые усугублялись суровыми морозами.

Надпись на призе гласит: «Фильму “Москва наносит ответный удар” за яркое представление героизма русской армии и русского народа при защите Москвы и за создание фильма в условиях чрезвычайных трудностей и опасности». «Москва наносит ответный удар» – это перевод второго названия фильма, под которым он шел в прокате в США в годы войны.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.