Хотели бы почувствовать себя протагонистом любимой кинокартины? Тогда что насчет того, чтобы поселиться в доме главного героя? Это вполне реально!

Многие фильмы и сериалы снимались не на площадках и павильонах, специально отстроенных для съемок, а в реальных зданиях и апартаментах, предназначенных для постоянного жилья или аренды. Представляем вам подборку домов и квартир, в которых каждый сможет побывать в настоящее время и погрузиться в атмосферу любимого киношедевра!

Дом, в котором все повторяется из раза в раз

Телевизионный метеоролог Фил Коннорс, главный герой «Дня сурка», застрявший во временной петле, был вынужден каждое утро просыпаться в гостинице Cherry Street Inn. Основное место событий в фильме – городок Панксатони в Пенсильвании, однако искать там гостиницу не стоит. Для празднования Дня сурка предстоит отправиться в небольшой американский город Вудсток, штат Иллинойс.

Здесь вы найдете гостиницу Cherry Tree Inn Bed & Breakfast (название осталось практически неизменным). В настоящее время она принимает гостей и фанатов фильма, поэтому если атмосфера киноленты вам по душе, то тут можно снять уютный номер. Никому не желаем повторить судьбу главного героя, но провести в Вудстоке пару дней и отпраздновать День Сурка по всем традициям точно стоит.

Дом, в котором можно встретиться с вампиром

В начале известной саги «Сумерки» героиня Белла Свон приезжает к своему отцу в мрачный и дождливый город Форкс и заселяется в уютный двухэтажный домик. Как и в случае с «Днем сурка», хоть Форкс действительно существует, но большая часть сцен фильма снята в Портленде, штат Орегон. Дом Чарли находится в 45 минутах езды от Портленда, в городке Сент-Хеленс.

Его можно снять на Airbnb – интерьер полностью сохранен для максимальной аутентичности! Однако мечтающих встретить симпатичного вампира, влезающего в комнату через окно, много, поэтому бронировать жилище семейства Свон нужно сильно заранее.

Дом, где живут Малышарики

«Малышарики. День рождения» – это семейный игровой фильм, приквел к оригинальному проекту «Малышарики». В центре сюжета переезд Мамы и Папы в новый дом и подготовка к первому дню рождения их маленькой дочки — Малышки. В рабочей суете Папа приобретает в необычном магазине подарок, даже не заглянув в коробку. Оказывается, что внутри находятся ожившие миниатюрные игрушки – Малышарики. Пока родители заняты подготовкой к празднику, Малышарики потихоньку выбираются из коробки и отправляются в путешествие по квартире.

Дом, в котором появились волшебные гости – не съемочный павильон, а самая настоящая квартира. Фильм снимали в Москве в жилом квартале «Большое Путилково» от Самолет. Если вам понравилась сказочная атмосфера фильма и уютный интерьер главных героев, то присмотритесь к проекту – порадует еще и благоустроенная территория с прогулочными зонами, школой, детскими садами, поликлиникой, магазинами, кафе, досуговым и спортивными центрами.

Дом, где меняют профессию

Тот самый «Дом высокой культуры быта», в котором жил инженер-изобретатель Шурик из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», можно увидеть в Москве на улице Новокузнецкая 13. Балконы застеклили, однако необычная архитектура дома в форме зигзага осталась неизменной. Поселиться там, где жили герои советской классики кинемотографа можно и сейчас – на данный момент несколько квартир на Новокузнецкой 13 продаются собственниками.

С более высоких этажей открывается красивая панорама города, однако точную копию «лепоты» – вида на Москву, который впечатлил царя Ивана Грозного – здесь не увидеть: ее снимали с гостиницы «Украина».

Дом «убийственной» красоты

В начале третьего сезона «Убивая Еву» одна из главных героинь сериала-триллера — наемная убийца Вилланель, безумно любящая моду и дорогую одежду — поселяется в Испании в роскошных апартаментах. Потрясающая квартира в стиле арт-нуво находится в Барселоне – это апартаменты Casa Ramos. Сам район считается одним из самых престижных и модных в городе: здесь много ресторанов, художественных галерей и достопримечательностей. Одна из самых главных – парк Гуэль, созданный Гауди и известный своей неповторимой абстрактной архитектурой, до него от Casa Ramos всего 10 минут пешком.

За 1 ночь в квартире Вилланель придется отдать немаленькую сумму на Airbnb, однако обустроена она действительно впечатляюще, а владельцы получили от сервиса статус Superhost за особое гостеприимство и любезность к гостям.

Дом, в котором живет IT-girl

Одна из главных героинь популярного сериала «Секс в большом городе» Кэрри – успешная журналистка и начинающая писательница. Обаятельная девушка и настоящая икона стиля живёт в Нью-Йорке.

Квартира Кэрри находится по несуществующему адресу в районе Манхэттен, на Upper East Side на улице 245 E. 73rd Street. Однако на самом деле съемки проходили на 66 и 68 Perry Street. Побывать в настоящей квартире, в которой жила Кэрри, нельзя – пару лет назад ее купили. Но самые преданные фанаты сериала могут отправиться в район Greenwich Village по адресу 66 Perry Street и увидеть вживую культовую лестницу, на которой героиня так любила сидеть после шопинга.

Есть и другой способ побывать в доме Кэрри – кинокомпания Warner Bros вместе с Airbnb создали и выставили для аренды точную копию квартиры Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе». Интерьер в точности повторяет жильё знаменитой нью-йоркской журналистки – такая же необычная круговая планировка с кухней посередине и огромной гардеробной.

Фото – кадры из фильмов