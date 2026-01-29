Состоялась премьера мультфильма о Шерегешке Йетике

Кузбасские дизайнеры Александр Булатов и Иван Климентьев представили пилотную серию проекта «Шерегешка Йетик и тайны Горной Шории». Фильм вышел на платформе VK и доступен всем желающим. Для того чтобы зафиксировать права на продукт и обезопасить себя от пиратов и плагиаторов, авторы использовали n’RIS — один из сервисов на базе общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры — Сети РЦИС.РФ.

В первой серии зритель знакомится с героями — мальчиком Максом, который приехал на горнолыжный курорт с родителями, хотя мечтал провести каникулы в более южных широтах, юным снежным человеком Шерегешкой, присматривающим за туристами, и, наконец, злодеем Райдером, пошедшим служить темным силам, чтобы научиться кататься на сноуборде. Когда-то возлюбленная высмеяла Райдера за то, что он упал с доски, и парень поклялся сделать что угодно, лишь бы в совершенстве освоить искусство сноубординга. Сказано — сделано. Теперь Райдер в черном костюме гоняет по округе: то засыплет Макса снегом, то перережет проводку. Йетик не злится, знает, что он это не со зла, и просто разгребает бардак, устроенный антагонистом.

Фильм о талисмане Кузбасса авторы планировали сделать еще десять лет назад, однако столкнулись с нехваткой средств и неготовностью фондов финансировать проект, тем более что прежде опыта в анимации у Булатова и Климентьева не было. Однако бурное развитие нейросетей позволило создать фильм своими силами.

Для производства видеоряда и звуковой дорожки использовалось до 20 ИИ-инструментов, рассказал Александр Булатов: «Конечно, сюжет, героев, сценарий мы придумали сами. Забавно, что образ персонажа возник у меня и Ивана в головах практически синхронно — такой маленький йети, коренной житель Шерегеша, одновременно маскот, экскурсовод и супергерой, выручающий туристов в трудных ситуациях. ИИ же помог все это реализовать без вложений в десятки и сотни миллионов рублей».

Авторы планируют продолжать выкладывать новые серии в интернете и надеются на плодотворные коллаборации с кузбасским бизнесом. По их мысли вокруг Шерегешки должна возникнуть целая вселенная с мерчем, играми, роликами, страничками в социальных сетях. Салатница с Йетиком уже успела поучаствовать в конкурсе «Туристический сувенир».

Мультфильм был впервые представлен в декабре в ходе питчинга проектов на образовательной сессии РЦИС в рамках форума «Креативный Кузбасс». На этом мероприятии локальный креативный бизнес традиционно рассказывает о кейсах, связанных с интеллектуальной собственностью, а эксперты РЦИС предлагают оптимальные решения. Обсудив ситуацию с представителями РЦИС и сервисов на базе РЦИС.РФ, создатели мультфильма решили депонировать сам продукт и самые ценные его составляющие — сценарий, изображения персонажей — на сервисе n’RIS. Данные о мультфильме и его создателях были записаны в общественно-государственной блокчейн-инфраструктуре — Сети РЦИС.РФ.