«Ё-фест. Больше, чем про Буквы!» — фестиваль леттеринга и каллиграфии

Это больше, чем фестиваль. Это место встречи со всеми, кто выбрал для себя безграничную свободу выбора стилей, содержания и методов донесения до публики своей философии и мировоззрения.

Это больше, чем выставка. Это микс форм и сюжетов, материалов и культур. Буквы на холстах и досках для скейта, акриловые 3d полотна и деревянные буквенные инсталляции, кириллический узор в вышивке и буквы в рабочем блокноте каллиграфа, леттеринг в фото-искусстве и даже на рентгеновском снимке — разнообразие воплощений поражает. Буквы будут замиксованы с другими формами, людьми, фактурами! Их вынесут в производство, в текстиль, в металл, в ювелирные изделия. На фесте уже происходят коллаборации авторов и стилей, которые в своем сотрудничестве рождают нечто новое и прогрессивное. Будет классика в виде изящной каллиграфии и перфоманс-направление каллиграффити.

Будут мастер-классы от лучших мастеров — лидеров своих направлений, лекторий, выставка эксклюзивных работ, общение в формате public talk, ярмарка кастомных товаров с буквами, детская ё-песочница, посткроссинг, перфомансы и создание арт-объектов от мастеров каллиграффити.

Фестиваль рассчитан на широкую аудиторию и приветствует знакомство с буквами и рисованием с самого раннего возраста. Участники смогут посетить мероприятие с детьми, для которых будет организована Ё-песочница — специальная детская зона, где юные посетители фестиваля сделают свои самые первые шаги в леттеринге или каллиграфии. Дети будут играть в Каллиграфию — пройдут путь от знакомства с миром букв до создания собственного шедевра. Леттеры с большим педагогическим опытом постараются «влюбить» детей в искусство красиво писать, чтобы дать старт для собственного развития в этом направлении. Вдохновляясь — вдохновляй!

Именно в таком ключе мы хотим построить наше общение и верим, что абсолютно каждый участник найдет для себя на Ё-фесте важное – нужное – интересное – светлое – вечное – свою букву Ё!

«Ё-фест» сопровождают сателлитные выставки и мероприятия. Уже состоялся фестивальный weekend в Доме Культуры ГЭС-2, сейчас проходит выставка в ТЦ «Кунцево-Плаза», с 1 мая работы участников и мастеров «Ё-феста» будут экспонироваться в Музее Арки Главного входа Парка культуры и отдыха им. Горького, где 21 мая состоится специальная фестивальная программа в рамках акции «Ночь музеев». Ярким аккордом серии этих арт-событий станет насыщенная программа «Ё-феста» 22 мая в ЦГК «Графит».

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