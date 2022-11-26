Максим Заяц отпраздновал день рождения в кругу друзей и коллег

16 ноября в Life Pub Максим Заяц отпраздновал свой день рождения. По традиции, исполнитель встречал этот вечер на сцене с группой «Нетанцы», даря праздник каждому гостю. Друзья артиста смогли услышать как давно любимые песни, так и абсолютные новинки, которые ещё не появились на цифровых площадках и только ждут релиза: «Нужно стать счастливым», «Друзьям», «Придет Новый год» и «Не хочу».
Вечер был наполнен радостными встречами, тёплыми пожеланиями и дружескими объятиями. Помимо именинника музыкальные подарки гостям преподнесли коллеги Максима: Юрий Шиян, CHESS, группа Spirt FM, группа «Квадрат», Анастасия Неонова, Дмитрий Нестеров и NJohn. Также среди гостей вечера были замечены Sasha Shell, Роман Смит, Alex-Ike, Нина Фокина и многие другие.
Фото – @stasdemichevИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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