Знаменитому модельеру Вячеславу Зайцеву исполнилось 85 лет!

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове. В общей сложности модельер представил более 70 коллекций одежды. Награжден орденами «Знак Почета» (1980) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998), медалями «За трудовую доблесть» (1974) и «Ветеран труда» (1987), а также отмечен нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру» (2018).

Зайцев занимается станковой живописью и графикой. В разное время персональные выставки его художественных работ были проведены в городах России, США и Бельгии, несколько произведений в 1999 году были включены в собрание Государственной Третьяковской галереи.

Поздравил знаметого модельера и Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Как истинный художник и настоящий мастер, вы никогда не шли по проторенному пути — неиссякаемая энергия творца и созидателя, верность избранному делу помогли вам добиться впечатляющих профессиональных успехов, стать авторитетным специалистом и смелым новатором в сфере дизайна и моды», — говорится в сообщении.

Президент пожелал модельеру здоровья, бодрости духа и всего наилучшего.

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