Народному художнику РФ Алексею Дементьевичу Шмаринову 90 лет!

4 апреля 2023 года исполняется 90 лет заслуженному деятелю искусств РСФСР (1982), народному художнику РФ (1993), академику Отделения графики (1995) и члену Президиума (1996) Российской академии художеств Алексею Дементьевичу Шмаринову.

Юбиляр – выдающийся отечественный график и живописец, деятель культуры, широко известный у нас в стране и за рубежом. Главная тема творчества художника – героическая история и современная жизнь России, самобытная красота родной земли. Увидеть в природе и показать в своих произведениях божественную красоту мироздания - такую сверхзадачу ставит в многочисленных пейзажных образах автор. Художник уже с молодых лет решил избрать для себя путь постижения «высокой простоты», служения идеалам прославления великого замысла Творца.

Окончив с отличием МГХИ им. В.И. Сурикова в 1958 году, А.Д.Шмаринов в совершенстве овладел многими графическими техниками, успешно занимается станковой графикой, иллюстрированием и оформлением книг. Знаток русских исторических текстов и летописей, он является составителем и художником получившей мировое признание серии фундаментальных книг-сборников «Россия героическая. Рассказы русских летописей и воинские повести XIV-XVI веков». Им созданы большие станковые графические серии «Камчатка», «Небо над Родиной», «Нечерноземье» и другие. Широкий общественный резонанс получила публицистическая серия «Сохраним нашу Землю». Уже много лет он работает над серией крупных по размеру картин-акварелей «Россия – любовь моя», с её тонкой лирической проникновенностью, трепетностью чувств, симфонизмом звучания.

Профессиональное владение акварелью, литографией, линогравюрой, офортом помогало художнику раскрыть особенности своего мировосприятия. В его живописных произведениях, созданных по мотивам многочисленных странствий, выразительные обобщенные образы, яркие, интенсивные цвета, игра на контрасте объемов, фактур, колорита формируют живописное пространство. Благодаря этим особенностям творчество Шмаринова вписывается в общую «свежую струю» искусства 6о-х годов. Жизнеутверждающий стержень сохраняется в его искусстве долгие годы. Какими бы материалами ни работал автор (маслом, темперой, акварелью), к каким бы видам изобразительного искусства ни обращался (живописи, станковой или книжной графике, плакату), он неизменно оставался требовательным к себе, ставя во главу угла профессионализм, глубокие знания и эмоциональное напряжение. Шмаринов является автором нескольких книг и статей. В книгу «Абрамцево – судьба моя» вошли автобиографические рассказы и повести, написанные им за полвека.

С 1997 года являясь бессменным руководителем Творческой мастерской графики Российской академии художеств в Москве, Алексей Дементьевич внёс свой весомый вклад в развитие отечественного художественного образования, сохранения культурного наследия. В 2018-2021 годах им осуществлено руководство рядом выставочных проектов, посвященных 260-летию основания РАХ и 70-летию Творческих мастерских РАХ.

С 1955 года по настоящее время юбиляр постоянный участник отечественных и зарубежных художественных выставок. Более 60-ти его персональных выставок с успехом прошли в России, Германии, Франции, Испании, Австрии, Америки, Чехословакии, Ираке, Сирии, Ливане и других странах. Юбилейная экспозиция его графики откроется в Российской академии художеств в апреле этого года.

Персональный зал работ мастера «Мастерская Алексея Шмаринова» открыт в 2019 году как часть постоянной экспозиции Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево», рядом с которым расположен дом автора. Произведения художника находятся в более чем сорока пяти отечественных музеях и музеях государств СНГ, в крупных немецких музейных собраниях и частных коллекциях России, Германии, США, Франции, Австрии, Италии, Дании, Норвегии, Японии и других стран.

А.Д. Шмаринов удостоен высоких наград - он лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина (1989), кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени (2008), ордена «Знак Почета» (1999), Ордена Дружбы (2013), Благодарности Президента РФ В.В. Путина (2003), медали «За доблестный труд» (2004), ордена Преподобного Сергия Радонежского и многих других. Помимо этого является членом-корреспондентом Общества деятелей изобразительного искусства Австрии (1993) и членом-корреспондентом Интернационального Мюнхенского пресс-клуба (1995).

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