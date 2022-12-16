Эпическая драма «Сердце пармы» и мультфильм «Чинк: хвостатый детектив» стали фаворитами на Russian Film Festival в Австралии

С 9 по 11 декабря в Мельбурне прошел Russian Film Festival, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Трехдневные показы российских фильмов собрали более 1200 человек. Наибольшее количество зрителей привлекли масштабная историческая драма с элементами фэнтези «Сердце пармы» и анимационный фильм «Чинк: хвостатый детектив».

По завершении сеансов зрители делились впечатлениями в анкетах: такие опросы проводятся в рамках каждого офлайн-мероприятия под брендом Russian Film Festival. Зрительские отзывы показали большой интерес к российскому кинематографу, посетители фестиваля отмечали высокое качество фильмов и анимации.

«Сердце пармы», самый кассовый российский фильм 2022 года, стал лидером по просмотрам на фестивале. Как отметили соорганизаторы Russian Film Festival в Мельбурне, Австралия – мультикультурная страна, и интерес к фильмам исторической тематики здесь очень высокий. Кроме того, по отзывам самих зрителей, картина покоряет зрелищными спецэффектами и динамичным сюжетом.

«Для жителей Австралии российская история немного сложна для понимания, но сюжет картины очень хорошо выстроен, и в историческое повествование настолько органично включены разные линии, даже романтическая, что фильм смотрится очень легко. Многие сцены давали заряд адреналина! Картина подходит именно для массовой аудитории, это очень зрелое коммерческое кино», – отмечали зрители после просмотра.

Также большой популярностью в Австралии пользовался полнометражный мультфильм «Чинк: хвостатый детектив», сочетающий в себе два популярных жанра – детектив и комедию. Для молодежной аудитории особенно интересным фактом стало использование инновационных технологий: это первый в мире полнометражный анимационный фильм, созданный полностью на игровом движке, применяемом для разработки компьютерных игр. Международная премьера российской новинки состоялась в конце ноября в Дубае – также на Russian Film Festival, и в Объединенных Арабских Эмиратах мультфильм стал одним из фаворитов местной публики.

Высоко оценила австралийская аудитория и мультфильм «Фиксики против кработов». «Это очень качественная семейная анимация. Дети влюбились в забавных персонажей – фиксиков – с самых первых минут! Все на высшем уровне – и продакшн, и музыка, и цветовые решения, и сюжет. Приятным сюрпризом стало открыть для себя российскую анимацию!» – делились впечатлениями семьи с детьми.

Прекрасную актерскую игру отметили зрители в комедии «Молодой человек». По признанию одного из посетителей Russian Film Festival, фильм встал в один ряд с лучшими комедиями этого года, которые ему довелось посмотреть, «с крепким сюжетом и сильным актерским составом».

В числе зрителей Russian Film Festival были и представители академического сообщества, в частности, преподаватели и студенты из сферы кинообразования. «Russian Film Festival дает возможность больше узнать о российской культуре, о кино. Я бы хотел привлечь своих студентов к совместным проектам с российскими кинематографистами», - сказал один из преподавателей.

Также посетители показов RFF были единодушны в мнении, что дни российского кино нужно организовать и в следующем году, при этом увеличив сроки проведения фестиваля и количество сеансов.

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