В Образцовпарке состоялся вечер памяти поэта Андрея Вознесенского «Ностальгия по настоящему»

В нем приняли участие артисты, певцы и музыканты. Со сцены прозвучали самые известные строки Вознесенского, песни на его стихи, слова благодарности и воспоминания о жизни великого поэта-шестидесятника.

Концерт под открытым небом состоялся 12 мая и был приурочен к 90-летнему юбилею со дня рождения Андрея Вознесенского. Желание сохранить наследие поэта, пронести его сквозь время и передать детям, - так озвучивали свою главную цель организаторы вечера, среди которых Театральный салон «Сцена 23» и Театр Кукол Образцова. И это действительно получилось, ведь в концерте смогли поучаствовать представители самых разных поколений: дети, молодые артисты, признанные мастера сцены. Все объединились с одной целью — вспомнить стихи Андрея Андреевича Вознесенского и почтить память великого поэта.

Генеральный продюсер вечера Вероника Вяткина рассказала о том, как пришла идея организовать этот концерт и о дальнейших планах: «Проект “Сцена23” в первую очередь занимается популяризацией творчества великих людей, и мы не могли пройти мимо такого важного события — 90-летия ведущего поэта России Андрея Вознесенского. Мы подготовили целый комплекс мероприятий, посвященных юбилею.

Сегодня здесь, в Образцовпарке проходит гала-концерт. Также мы готовим к выпуску аудиокнигу стихов поэта, которые читают известные артисты современности. Мы очень гордимся тем, что всю следующую неделю на фестивале Вознесенский FEST эти стихи будут звучать по радио ВДНХ».

Гала-концерт прошел в теплой атмосфере. Номера сменяли друг друга, зрители аплодировали, повторяя за артистами хорошо знакомые слова. Ведущим вечера стали заслуженный артист России Вадим Колганов и Аксинья Гнилицкая, они рассказывали публике о том, как жил поэт, каким человеком он был, цитировали строки известных поэтов и писателей, посвященные Вознесенскому.

Одним из самых ярких моментов вечера стали стихи Ролана Быкова о Вознесенском в исполнении Народной артистки России Елены Санаевой. «Вознесенский был прекрасным конструктором слова», - сказала Елена Всеволодовна перед тем, как прочесть стихи.

Также бурными овациями публика встретила артиста и режиссера Вениамина Смехова, который прочел одно из самых проникновенных стихотворений Андрея Вознесенского «Ностальгия по настоящему».

Поэт Евгений Бунимович перед своим выступлением сказал: “Сегодня я прочту отрывок из его поэмы «Авось», которая затерялась в тени великого триумфа «Юноны и Авось», а ведь внутри нее откровения Андрея, где он замаскировал себе «памятник», как поэту – «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный», говорится в письме Резанова к Державину. Замаскировав письмом это обращение, на самом деле он говорил о себе, где каждая строчка ценна».

Трогательно и очень ярко выступили юные артисты театра-студии «Непоседы». Вместе с певицей Ольгой Надеждиной они исполнили песню «Миллион алых роз», в основе которой — стихи Вознесенского. А завершающим номером вечера стала песня «Аллилуйя любви» из всемирно известной рок-оперы «Юнона и Авось», которой подпевали все зрители, собравшиеся в этот московский теплый вечер в Образцовпарке.

Концерт получился зрелищным и запоминающимся. Каждый зритель получил в подарок от организаторов красную розу, как символ любви и признания творчества Андрея Вознесенского.

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