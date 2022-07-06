«Мыслефразы».  Выставка произведений Евгения Вахтангова (1942–2018) в МВК РАХ

14 июля 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений советского и российского живописца, педагога, академика РАХ Евгения Сергеевича Вахтангова (1942-2018). Третья по счету выставка художника в Академии носит столь же органичное и игривое название – «Мыслефразы», что и предыдущие проекты – «Контрапункты» (2012) и «Рефлексы» (2018). Подчеркивая идею ретроспективной памятной выставки, небольшая, но емкая экспозиция раскрывает главную отличительную черту творческой биографии Евгения Вахтангова – неустанный поиск нового визуального языка живописи, коллажа и графики.

Выпускник МГАХИ им. В.И. Сурикова, Евгений Сергеевич начинал работать в реалистической манере, во многом продиктованной влиянием московской школы живописи. В 1970-е годы он – мастер городского пейзажа, создающий образы города в дымчатой, серебристо-жемчужной гамме. Помимо пейзажей, художник обращается к жанру натюрморта, в котором, словно следуя по стопам Джорджо Моранди, находит свой объект наблюдения – фарфоровой или керамический чайник, теряющий утилитарную функцию в фигуративной интимности переданного объема и гармонии найденного окружения. В начале 1980–х годов, оставив разработку пейзажного жанра и натюрморта, художник увлёкся красочными абстракциями. Спустя несколько лет, в 1983 году, Вахтангов, продолжая свой поиск и заостряя внимание на экспрессии и эмоциональном переживании, приходит к эстетическому минимализму, в котором ограничивается несколькими яркими мазками на контрастном однотонном фоне.

В 1990-е годы художник становится основателем направления «спонтансюр» (термин, придуманный художником) – спонтанный сюрреализм. Для мастера чрезвычайно важно глубинное переосмысление реальности, преломление ее всевозможных аспектов в случайных ракурсах. Изображение крупных пятен, объёмных форм, внешняя непохожесть и необычность, оригинальность его живописных работ зарождает в зрителе собственный ассоциативный ряд.

Нелинейность художественного поиска, разрозненность стилей Е.С. Вахтангова, обуславливается его «жизнью семидесятника». Искусство конца ХХ – первых лет XXI века – это большой пласт сложной и противоречивой культуры со всевозможными разновидностями постмодернизма. Он, в свою очередь, предполагает не новаторское видение, а скорее игру, с уже известными стилями и прошлым как таковым. Иными словами, пошатнулся фундамент, возник кризис гуманистических идей, и художники перешли от создания нового к переосмыслению старого. Пожалуй, единственная базовая ценность, декларируемая приверженцами постмодернизма, — бесконечная свобода самовыражения.

На выставке также представлены коллажи и предметы декоративно-прикладного искусства, созданные Вахтанговым в двухтысячные: работы с использованием самоклеющихся блестящих пленок, цветных бумажных ценников, пенопластовых шариков и фотографий, а также расписанные тарелки. Однако уже в 2006 году художник отказался от этих попыток и перешел к созданию артефактов, в которых использовал «коллаж-монтаж» из подручных средств – газет и журналов. Так, поймав волну затухания ироничного постмодернизма, и наблюдая становление новой культуры метамодернизма, Вахтангов предложил собственный язык описания и анализа мироустройства – «Мыслефразы». Где-то между этими «измами» в, казалось бы, жестких экономических и социокультурных условиях находится искусство Вахтангова, раскрывающееся, тем не менее, как фазовое пространство. Это искусство воздействует развитием и становлением естественного языка живописи, графики, коллажа, монтажа как метода. Образы произведений художника, в сущности, блуждающие точки окружности индивидуальной визуальной культуры, которые обладают «окрестностью» изобретенных направлений и временных периодов, но не сводятся к их устоявшимся определениям.

Последний период творчества, связанный с работой над абстрактными и полуабстрактными композициями в духе пуантилизма, наилучшим образом характеризует «мыслефраза» самого художника, которую зритель и будущий читатель обязательно найдет в недавно изданной книге афоризмов художника «Скоро буду, Е.В.»: «А дальше что? Что дальше? Какое продолжение? Как какое? Дальнейшее – многоточие, много-много точек! Так что же, мне так и источать точки? Так и источай, пока не источишься, таково твое предназначение! Обесточенность!»

Выставка завершит работу 7 августа.

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