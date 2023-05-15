XIII фестиваль «Органные вечера в Кусково» представит созвездие ярких имен

Летний фестиваль «Органные вечера в Кусково» пройдет в бывшей подмосковной усадьбе графов Шереметьевых с 27 мая по 9 сентября 2023 года. Один из самых представительных и любимых публикой органных смотров России состоится в тринадцатый раз. Он объединит ведущих российских исполнителей, которые выступят как с сольными программами, так и в составе различных ансамблей.

Афишу форума составили 25 концертов, центральной фигурой которых стал Иоганн Себастьян Бах: его произведения, созданные для органа, а также для разных ансамблей с участием органа, представлены в значительной части фестивальных программ. Традиционно слушателей ждет и целый ряд оригинальных вечеров, в которых зазвучит музыка шести веков – от сочинений композиторов итальянского Ренессанса, немецких барочных шедевров, русских и западноевропейских романтических опусов до саундтреков к голливудским блокбастерам и произведений современных авторов.

«Органные вечера в Кусково» – фестиваль, завоевавший репутацию одного из самых заметных культурных событий летнего сезона в российской столице. Регулярные концерты объединяют постоянных слушателей – истинных ценителей и почитателей органного искусства, а имена ведущих исполнителей России и зарубежья, а также нетривиальные концептуальные программы неизменно привлекают новую аудиторию.

«В этом году состав участников поистине уникален, – признается художественный руководитель «Органных вечеров в Кусково», известная органистка Елена Привалова. – Мы собрали очень сильную и яркую команду, в которой практически каждый музыкант – выдающийся солист, чье появление украсило бы любой самый престижный международный форум. И если раньше мы представляли больше ансамблевых проектов, то сейчас акцент на сольные выступления. В основном это сложные программы музыки Баха, раскрывающие всю глубину и мощь этой краеугольной для всего музыкального мира фигуры».

Участниками «Органных вечеров в Кусково» станут корифеи современного органного исполнительского искусства: выдающийся интерпретатор произведений Баха Алексей Шмитов и российско-латвийская исполнительница Евгения Лисицына, сыгравшая в Домском соборе Риги все органные произведения композитора. А также: главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина; главный органист санкт-петербургского кафедрального собора Святой Марии Марина Вяйзя; солист барочной капеллы «Золотой век», обладатель международных наград Алексей Шевченко; лауреат и дипломант десяти международных конкурсов, солист Свердловской государственной академической филармонии Тарас Багинец.

Впервые на фестивале представят свое искусство признанные звезды разных поколений. В их числе: профессор Санкт-петербургской консерватории, воспитавший плеяду блестящих учеников, Даниэль Зарецкий; солист Белгородской государственной филармонии, популярный радио-ведущий и блогер Тимур Халиуллин; органист Сочинской филармонии Владимир Королевский; кантор церкви Святой Марии в Дессау, Германия, и организатор международного органного фестиваля в Гатчине и Санкт-Петербурге Екатерина Леонтьева; лауреат международных конкурсов Анна Учайкина.

Музыка Иоганна Себастьяна Баха станет связующей нитью практически всех фестивальных событий. На концерте-открытии 27 мая в исполнении Елены Приваловой и барочной капеллы «Золотой век» прозвучат органные и инструментальные произведения великого немецкого классика. Сольные программы из музыки Баха сыграют Алексей Шмитов (7 июня), Даниэль Зарецкий (8 июля), Марина Вяйзя (12 июля) и Евгения Лисицына (19 июля). Сочинениям Баха посвятили свои выступления ансамбли: исполнитель на барочной виолончели Алексей Листратов и органист Алексей Шевченко (12 августа), органистка Мария Мохова и флейтистка Екатерина Тугаринова (10 июня); сопрано Мария Загоринская, скрипач Алексей Кузавов и органист Гарри Еприкян (17 июня). Программа «Музыкальные традиции семьи Бах», которую представят органистка Анна Учайкина и виолончелист Михаил Килиничев, позволит проследить путь развития немецкой органной школы от старшего современника Иоганна Себастьяна, его двоюродного дяди Иоганна Кристофа до сыновей – Иоганна Христиана, Вильгельма Фридемана и Карла Филиппа Эмануэля (5 августа). Сочинения сыновей Баха зазвучат и в программе «Музыка при дворе Фридриха Великого», которую 26 августа сыграют Фатима Латишева (барочная скрипка) и Елена Агапова-Стрижакова (орган).

Сочинения Баха стали и частью оригинальных музыкальных концепций, в которых слушателю будет предложено совершить путешествие во времени: от традиций барокко до современности. Концерту «Подражание старым мастерам» Лады Лабзиной название дал органный цикл Микаэла Таривердиева, фрагменты которого будут представлены в этот вечер (1 июля). Блуждание по «Музыкальному лабиринту» Тимура Халиуллина начнется с пьесы И.С. Баха, а завершится музыкой Ханса Циммера к фильму «Интерстеллар» (16 августа); а головокружительный вояж от музыки Баха до хитов группы ABBA намерен совершить Владимир Королевский (5 июля).

Слушателей ждут и тематические концерты. Шедевры старинной музыки на исторических инструментах – барочной гитаре, теорбе, клавесине-оттавино и органе – представят Марина Белова и Маргарита Еськина в концерте «Совершенные инструменты» (24 июня). Вокальные и инструментальные произведения Антонио Вивальди прозвучат в честь 345-летия со дня рождения композитора в программе Vivo Vivaldi в исполнении меццо-сопрано Татьяны Рубинской, контратенора Рустама Яваева и органистки Анастасии Сидельниковой (23 августа). Произведения русских классиков – Глиэра, Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Рахманинова – публика фестиваля услышит 9 августа в исполнении необычного инструментального трио Юрия Таштамирова (саксофон), Айданы Карашевой (арфа) и Игоря Гольденберга (орган). А эффектную подборку великолепных кинохитов Чарли Чаплина, Карлоса Гарделя, Нино Роты, Эннио Морриконе и других авторов 22 июля сыграет искрометное VivaceTRIO в составе: Анна Суслова (орган), Андрей Юматов (гитара) и Роман Могучев (бас-гитара).

XIII фестиваль «Органные вечера в Кусково» завершится 9 сентября. В заключительном вечере выступит художественный руководитель форума Елена Привалова и камерный оркестр «Кантилена».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.