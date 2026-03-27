Ансамбль Годенко отметил 65-летие концертом в Кремле с аншлагом

В Государственном Кремлёвском дворце состоялся масштабный концерт, собравший около четырёх тысяч зрителей. На сцене выступил Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М.С. Годенко, представивший юбилейную программу «Сибирь моя».

Открыла концертную программу легендарная хореографическая сюита «Сибирь моя», задав тон всему вечеру. Зрители увидели как культовые постановки – хороводы «У колодца», «Вечерний звон», казачий пляс «Красный яр», — так и бережно восстановленные номера из золотого фонда ансамбля «Валенки» и «Вдоль по Питерской».

Особыми гостями вечера стали ветераны коллектива – артисты, работавшие с Михаилом Семеновичем Годенко. Их присутствие в зале подчеркнуло неразрывную связь поколений и верность традициям, которые коллектив хранит уже 65 лет. Главный балетмейстер ансамбля, кавалер ордена Дружбы, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак, работающая в коллективе с 1966 года, подчеркнула значимость этой площадки:

«Для нас выступление в Кремле – это огромная ответственность и экзамен перед самым взыскательным зрителем. Эта сцена требует особого масштаба и энергетики, чтобы передать всю мощь сибирского характера. Мы привозим в Москву «живую легенду», где искренность и размах покоряют сердца».

Это не первый раз, когда красноярские артисты выступают в Москве. В апреле 2022 года Ансамбль вместе с Красноярским филармонический русский оркестром им. А.Ю. Бардина представил программу «Сибирь моя». Она была приурочена к празднованию 200-летия образования Енисейской губернии. В декабре 2022 года коллектив принял участие в V Всероссийском фестивале народного танца «Танцуй и пой, моя Россия!», а в апреле 2023 года представил программу «ВМЕСТЕ МЫ – РОССИЯ!». А в 2024 году в честь 90-летия Красноярского края сибиряки представили программу «В вихре танца».